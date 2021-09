Kai Wegner holt sich BVG-Geschäftsführerin ins Team

Berlin. Kai Wegner setzt auf Frauen-Power: Mit Ute Bonde, Geschäftsführerin bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG), holt der CDU-Spitzenkandidat schon die dritte Frau in sein Team für eine mögliche Regierung. Nach Informationen der Berliner Morgenpost steigt Bonde in den Wahlkampf für Wegner ein und soll, so die Union nach der Abgeordnetenhauswahl am 26. September in den Senat kommt, die nächste Verkehrssenatorin in Berlin werden.

Die 54-Jährige ist Geschäftsführerin Finanzen der BVG Projekt Gesellschaft. Diese Projekt-GmbH hat beispielsweise den Lückenschluss der U-Bahnlinie U5 zwischen Alexanderplatz und Brandenburger Tor realisiert – und anders als bei vielen anderen Großprojekten auch Zeit- und Kostenplan eingehalten. Sie ist auch verantwortlich für die Bereiche U-Bahn- und Trambeschaffung und darüber hinaus Prokuristin.

Bonde kam Mitte der 1990er-Jahre nach Berlin, arbeitete zunächst bei der Senatsverwaltung für Finanzen, später in der Senatsverwaltung für Wirtschaft und schließlich auch noch als Geschäftsführerin der Berlinwasserholdingbeteiligungs GmbH, die damals die Rekommunalisierung der Wasserbetriebe betreute und umsetzte.

Parteipolitisch war Ute Bonde bisher noch nicht aktiv

Bonde ist nach Informationen der Berliner Morgenpost seit vielen Jahren CDU-Mitglied, war aber parteipolitisch bislang nicht aktiv. Sie selbst als auch Kai Wegner wollten sich nicht zu der Personalie äußern, die in der nächsten Woche offiziell bekannt gegeben werden soll.

Wegner hatte zuvor schon Manja Schreiner, Geschäftsführerin der Fachgemeinschaft Bau in Berlin und Brandenburg und stellvertretende CDU-Landesvorsitzende, in sein Team geholt - als Expertin für Wirtschaft. Am Mittwoch dann stellte er die Hochschullehrerin und Zukunftsforscherin Anabel Ternès als Bildungsexpertin im CDU-Wahlkampfteam vor - bei einer Regierungsbeteiligung soll sie neue Bildungssenatorin werden.

