Hungerstreik fürs Klima: Baerbock fordert Ende der Aktion

Berlin. Nach mehr als einer Woche Hungerstreik von Klimaschützern am Berliner Reichstag hat Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock die jungen Leute aufgefordert, die Aktion abzubrechen und wieder zu essen. Dies habe Baerbock den Teilnehmenden in einem Telefonat erklärt, sagte ein Grünen-Sprecher am Mittwoch.

Baerbock teile das Ziel, möglichst bald klimaneutral zu werden, und wolle sich dafür mit ganzer Kraft einsetzen. "Aber es darf nicht sein, dass sich Menschen durch einen Hungerstreik in solche Gefahr bringen und ihr eigenes Leben riskieren." Die jungen Leute wollen ihre Aktion allerdings fortsetzen. Zudem hätten sich nun einige ihrer Eltern dem Hungerstreik angeschlossen, teilte das Presseteam der Aktivisten am Mittwoch mit.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Teilnehmer Simon Helmstedt sagte der Deutschen Presse-Agentur, Baerbock habe die Forderungen der Gruppe nicht erfüllt. Dazu zählt eine öffentliche Diskussion mit den Kanzlerkandidaten von CDU/CSU, SPD und Grünen sowie die Einsetzung eines Bürgerrats, der der Politik Sofortmaßnahmen gegen die Erderwärmung vorgeben soll.

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz sei bei Wahlkampfveranstaltungen auf den Hungerstreik hingewiesen worden, habe aber "kaltherziges Ignorieren" als Strategie gewählt, hieß es in einer Pressemitteilung. Von Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet gebe es keine Reaktion.

Der Hungerstreik begann nach Angaben der Aktivisten am Montag vor einer Woche (30.8.) Den Teilnehmern geht es nach Helmstedts Worten gesundheitlich den Umständen entsprechend gut.

© dpa-infocom, dpa:210908-99-140208/4