Wahlen in Berlin Wahlämter in Berlin verschickten unvollständige Unterlagen

Berlin. Dutzende Bürgerinnen und Bürger in Berlin mussten sich wundern, als sie ihre Briefwahlunterlagen in den vergangenen Tagen ausfüllen wollten. Etwa 100 Wählern fehlte der Stimmzettel zum Volksentscheid über die Frage, ob große Immobilienfirmen in Berlin enteignet werden sollen. Dies teilte die Initiative „Deutsche Wohnen & Co. enteignen“ auf Nachfrage unserer Redaktion mit. „Wir haben es festgestellt, nachdem selbst Leute unserer Gruppe keinen Stimmzettel per Post bekommen haben“, sagte der Sprecher der Initiative Moheb Shafaqyar. „Dann haben wir etliche E-Mails erhalten, dass ausgerechnet immer unser Stimmzettel fehlte, während alle anderen Briefwahlunterlagen mitgesendet wurden. Da war uns klar, dass etwas strukturell nicht richtig läuft.“ Zunächst berichtete der RBB.

Moheb Shafaqyar möchte jedoch den Wahlämtern keine Absicht unterstellen. Noch könne man nicht sagen, wie viele von den Beschwerden auch berechtigt seien. Denn: Nur wer stimmberechtigt ist, bekommt überhaupt die Unterlagen zum Volksentscheid. Neben der Bundestagswahl, den Wahlen zum Abgeordnetenhaus und Bezirksverordnetenversammlungen findet auch der Volksentscheid statt. Bei allen vier Wahlen können Berliner schon vor dem 26. September per Brief abstimmen.

Landeswahlleiter bestätigt, dass Briefwahlunterlagen unvollständig verschickt wurden

Der Sprecher der Landeswahlleitung Geert Baasen bestätigte, seiner Behörde seien 16 Fälle gemeldet worden, bei denen die Stimmzettel zum Volksentscheid fehlten, sechs in Mitte und zehn in Friedrichshain-Kreuzberg. „Wir liefern allen Stimmberechtigten ihre Stimmzettel für den Volksentscheid nach. Dafür müssen sich die Betroffenen bei ihrem zuständigen Wahlamt melden“, sagte Baasen.

Auch er wies darauf hin, dass noch nicht feststehe, ob jeder, der einen fehlenden Stimmzettel gemeldet habe, überhaupt einen bekommen sollte. Stimmberechtigt sind nämlich nur diejenigen, die auch an der Berliner Abgeordnetenhauswahl teilnehmen dürfen. Also alle, die seit drei Monaten in Berlin leben, nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind und 18 Jahre alt sind.

„Es ist wirklich sehr kompliziert, dass hier immer alles genau richtig verschickt wird“

„Ich schätze, dass es schlicht menschliches Versagen war, dass die Stimmzettel fehlten“, sagt Baasen. Zweieinhalb Millionen Menschen dürfen sich beim Volksentscheid beteiligen. Baasen zufolge haben sich noch nie so viele Menschen zur Briefwahl gemeldet wie in diesem Jahr, und das jetzt schon, obwohl die Wahl erst in über zwei Wochen stattfindet. Anders als in anderen Städten müssen die Wahlhelfer jedes Kuvert händisch mit den Wahlunterlagen befüllen, anderorts funktioniert das maschinell. Baasen vermutet, dass sich etwa 500 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer um das Versenden der Wahlunterlagen kümmern.

„Wir haben drei Wahlen, dazu den Volksentscheid, und noch nie so viele Briefwähler gehabt. Das in der Corona-Zeit. Es ist wirklich sehr kompliziert, dass hier immer alles genau richtig verschickt wird. Zu über 99 Prozent gelingt uns das“.

Bereits Ende August wurde bekannt, dass Tausende Berliner falsche Wahlunterlagen erhalten hatten. Das Bezirksamt Pankow hatte versehentlich 3000 Wahlbenachrichtigungen an den Nachbarbezirk Friedrichshain und Prenzlauer Berg versendet. Ein ähnlicher Fehler konnte in Charlottenburg noch kurz vor dem Versenden vereitelt werden. Welcher finanzielle Schaden ist durch die Pannen entstanden? Baasen sagt, genau könne er das nicht beziffern. Das Porto für einen Brief liege bei 45 Cent.

