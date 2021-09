Charité und Vivantes in Berlin: Mitarbeiter streiken heute

Eine Fahne der Gewerkschaft Verdi weht vor dem Bettenhaus der Charité - dort sind am Morgen die beschäftigten der landeseigenen Berliner Krankenhäuser Vivantes und Charité in einem unbefristeten Streik getreten.

Berlin. An den Berliner Krankenhäusern Vivantes und Charité läuft seit dem frühen Donnerstagmorgen ein unbefristeter Streik der Beschäftigten. Unter Berücksichtigung der Bettensituation würden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Vivantes-Muttergesellschaft sowie der Charité nach und nach aus der Frühschicht geholt, sagte Verdi-Verhandlungsführerin Meike Jäger. Es gebe nach wie vor keine Notdienstvereinbarung mit den beiden Einrichtungen.

Die Beschäftigten der Vivantes-Tochtergesellschaften, die zum Beispiel für Reinigung und Speiseversorgung zuständig sind, sollen dagegen befristet am Donnerstag und Freitag bis zum jeweiligen Dienstende die Arbeit niederlegen, einschließlich der am Samstagmorgen endenden Nachtschicht. Insgesamt seien zunächst etwa 2000 Beschäftigte zum Streik aufgerufen, hieß es von Verdi.

Am Donnerstag ist laut Verdi um 10.30 Uhr vor der Senatsverwaltung für Finanzen eine Kundgebung geplant. Anschließend soll ein Demonstrationszug zur Gesundheitsverwaltung ziehen, wo gegen 12.00 Uhr eine Abschlusskundgebung geplant ist.

Die Vivantes-Geschäftsführung geht davon aus, wegen des Streiks 850 Betten stilllegen zu müssen. Komplette Stationen werden jedoch nicht geschlossen. Das ist laut Verdi erst in einer weiteren Eskalationsstufe des Konflikts zu erwarten. Die Beschäftigten kämpfen für die Tochterfirmen für die Anwendung des Tarifvertrages des öffentlichen Dienstes (TVÖD), für die Pflegekräfte geht es um verlässlich mehr Personal an den Betten und Freischichten bei zu starker Belastung.

Vivantes und Charité warnen vor Einschränkungen im Klinikbetrieb

Vivantes und Charité warnen die Patienten vor Einschränkungen, unter anderem in den Rettungsstellen. Betroffen seien aber auch die Palliativbereiche mit schwerkranken oder sterbenden Menschen. Auch die kardiologische Versorgung im Berliner Norden müsste eingestellt, die Notfallversorgung für Schlaganfallpatienten abgemeldet und eine erhebliche Zahl von schwerkranken Personen der neurologischen Frührehabilitation aus dem Klinikum Spandau verlegt werden. Auch die akut-psychiatrische Patientenversorgung in Reinickendorf und Neukölln würde eingeschränkt. Auch die Charité hat die von Streikauswirkungen betroffenen Patienten informiert und warnt vor längeren Wartezeiten in den Rettungsstellen.

Die Geschäftsführungen der Krankenhauskonzerne haben angekündigt, die Tarifgespräche unterbrechen zu wollen, solange Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter streiken. Bei Verdi nimmt man diese Drohung nicht so ernst, das sei „Streikgeplänkel“. Es würden immer Gesprächskanäle zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite offen bleiben. Zumal die Krankenhausmanager unter dem Druck der Politik stehen. Der SPD-Landesvorstand hat sich mit den Streikenden vor allem in den Vivantes-Töchtern solidarisch erklärt und erwartet von SPD-Finanzsenator und Vivantes-Aufsichtsratschef Matthias Kollatz ein Modell, wie die neueren Beschäftigten der Vivantes-Service-Töchter schrittweise an den TVÖD herangeführt werden können. Das würde die Personalkosten um maximal 35 Millionen Euro pro Jahr ansteigen lassen. Ein ähnliches Vorgehen hatte der Senat gewählt, um die Charité-Tochter CFM an das Gehaltsniveau der Stammbelegschaft heranzuführen.

Der CDU-Landesvorsitzende und Spitzenkandidat Kai Wegner sagte, SPD, Linke und Grüne müssten endlich aufhören, „gegen sich selbst zu demonstrieren“. Sie sollten handeln, denn noch stellten diese drei Parteien den Senat, sagte Wegner. „Ich fordere, dass alle Beteiligten an den Verhandlungstisch zurückkehren. Es geht um die Wertschätzung für die Pflegeberufe und die optimale Versorgung der Patienten in Berlin.“

