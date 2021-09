Weltrekordler Warholm läuft beim Istaf über 400 Meter Hürden

Berlin (dpa) – Hürden-Weltrekordler Karsten Warholm hat seinen Start beim Berliner Leichtathletik-Meeting Istaf am kommenden Sonntag zugesagt. Dies teilten die Veranstalter am Mittwoch mit. Der 25-jährige Norweger, der im vorigen Jahr bereits im Olympiastadion erfolgreich war, hatte zuletzt bei den Olympischen Spielen in Tokio den Weltrekord über 400 Meter Hürden auf 45,94 Sekunden geschraubt.

Zuvor hatten schon Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo sowie die Diskus-Silbermedaillengewinnerin Kristin Pudenz zugesagt. Zu den deutschen Startern zählen vor heimischer Kulisse von maximal 25 000 Zuschauern auch Gesa Krause über 3000 Meter Hindernis, Konstanze Klosterhalfen über 1500 Meter und Speerwerfer Johannes Vetter.

Neben Warholm sind auch zahlreiche internationale Stars dabei. So kommt es im Hochsprung zur Tokio-Revanche zwischen der russischen Olympiasiegerin Marija Lasizkene und Silbermedaillen-Gewinnerin Nicola McDermott aus Australien. Pudenz misst sich erneut mit Olympiasiegerin Valarie Allman aus den USA. Insgesamt gibt es Wettkämpfe in 15 Disziplinen.

