Corona-Zahlen in Brandenburg höher als vor einer Woche

Berlin. Das Coronavirus breitet sich in Brandenburg weiter aus. In den vergangenen sieben Tagen steckten sich 37,5 von 100 000 Menschen an, wie das Robert Koch-Institut am Mittwoch mitteilte. Das war deutlich mehr als am Mittwoch vor einer Woche, als es 28,3 waren. Verglichen mit Dienstag gab es jedoch nur einen leichten Anstieg. Am Vortag betrug der Wert 36,4. Der höchste Wert der Landkreise und kreisfreien Städte in Brandenburg wird aus Elbe-Elster gemeldet (74,2), der niedrigste aus Frankfurt (Oder) (1,8).

230 neue Corona-Fälle innerhalb eines Tages kamen hinzu, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Zwei Todesfälle kamen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung hinzu. 52 Patienten werden mit Stand Dienstag wegen Covid im Krankenhaus behandelt, davon werden 17 intensivmedizinisch betreut, hiervon müssen 11 beatmet werden Die Zahl der aktuell Infizierten und Erkrankten liegt dem Ministerium zufolge bei geschätzt rund 2 000.

Nach Daten der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) sind in Brandenburg von 604 betreibbaren Intensivbetten 502 belegt. 360 Betten können binnen sieben Tagen zusätzlich aufgestellt werden.

Die Brandenburger Landesregierung will die Zahl der Corona-Patienten in Krankenhäusern als Messlatte zur Beurteilung der Pandemielage einführen. Die landesweite Zahl der im Krankenhaus aufgenommenen Corona-Patienten (Hospitalisierung) soll die Sieben-Tage-Inzidenzen der Landkreise und kreisfreien Städte als Leitmaß für Regeln ablösen, Das Kabinett wird voraussichtlich am Dienstag kommender Woche (14. September) eine neue Corona-Verordnung beschließen, eine Woche früher als geplant. Der Bundestag beschloss das neue Leitmaß am Dienstag, der Bundesrat soll am Freitag noch zustimmen.

In Brandenburg haben seit Beginn der Impfkampagne 59,7 Prozent der Bevölkerung eine erste Impfung erhalten, 55,8 Prozent sind vollständig geimpft. I

