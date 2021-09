Sirplus verkauft in seinen Läden "gerettete" Lebensmittel. Jetzt müssen alle Filialen schließen.

Wegen Corona Lebensmittelretter Sirplus schließt in Berlin alle Läden

Berlin. Vor vier Jahren eröffnete das Berliner Start-up Sirplus sein erstes Geschäft an der Wilmersdorfer Straße in Charlottenburg für „gerettete“ Lebensmittel. Diese wären sonst wegen kleiner „Macken“ oder abgelaufener Haltbarkeitsdaten im Müll gelandet. Über die Jahre kamen mehrere Filialen in Berlin dazu. Nun muss der Lebensmittel-Händler seine Geschäfte schließen.

Aufgrund der Corona-Pandemie musste das Unternehmen mit deutlichen Umsatzeinbußen kämpfen. Bis Ende Septembder müssen nun alle fünf Standorte in Charlottenburg, Steglitz, Kreuzberg, Neukölln und Friedrichshain schließen. Das bestätigte Sirplus-Chef Raphael Fellmer dem Sender RBB. Von der Schließung betroffen sind etwa 50 Mitarbeitende.

Sirplus verkauft im Internet weiterhin gerettete Lebensmittel

Sirplus verlegt sich nun komplett auf den Online-Handel mit geretteten Lebensmitteln. Laut RBB habe sich seit Beginn des ersten Corona-Lockdowns im März 2020 der Umsatz im Onlineshop mehr als vervierfacht. Die Lockdowns hätten den Geschäften im Berliner Stadtgebiet schwer zugesetzt, die Kunden seien danach nicht in ausreichender Zahl in die Läden zurückgekehrt. Bereits im April wurde aufgrund von Umsatzeinbußen die Filiale am Berliner Ostbahnhof geschlossen.

