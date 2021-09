Die Fashion Week ist wieder da

Florentine Leitners neue Kollektion „Vacation on the Moon“ ist inspiriert von einem Tag am Mondsee in Österreich.

Berlin. Beinahe noch ein wenig verhalten wurde am Montagabend im Kraftwerk an der Köpenicker Straße die Mercedes-Benz Fashion Week (MBFW) eröffnet – nach einer rein digitalen Ausgabe im Januar, dieses Mal dann wieder mit Publikum. Entsprechend umfassend war das Hygienekonzept für die Gäste. Zum Einlass waren neben einem der drei Gs (geimpft, getestet, genesen) gleich zwei QR-Codes notwendig.

Und freundliche, aber bestimmte Security-Kräfte wiesen immer wieder auf die Maskenpflicht hin, die – außer im Barbereich – im ganzen Gebäude galt. Ja, auch mit Alibi-Champagnerglas in der Hand. Ja, auch für funkelnde Nachwuchsmodels im Posing-Modus, in der Hoffnung, von den Fotografinnen und Fotografen abgelichtet zu werden. Abstände gab es nicht nur zwischen den Sitzreihen, sondern auch zwischen den Sitzplätzen. Kein hektisches Auffüllen und In-die-erste-Reihe-Quetschen Sekunden vor der Show. Stattdessen fiel die Publikumsdichte sogar luftiger aus, als es möglich gewesen wäre.

Als prominente Gäste waren Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD), Schauspielerin Anna Loos und Moderatorin Tamara Gräfin von Nayhauß gekommen, um die Auftaktshow der österreichischen Designerin Floren-tina Leitner zu sehen. Leitner ist Master-Absolventin der Royal Academy of Fine Arts in Antwerpen. Ihre Kollektionen stehen für elegante, verspielte und nachhaltige Mode. Ihre Kollektionen sind außerdem lebensfroh, bunt und extrovertiert. Die eleganten Schnitte, ausgefallenen Prints, verspielten Accessoires und der innovative Einsatz von Materialien haben schon viele Prominente begeistert, unter anderem Kylie Jenner und Lady Gaga.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Veranstaltungen in der ganzen Stadt

Als junges, visionäres Label legt Floren-tina Leitner bei ihren Entwürfen Wert auf Nachhaltigkeit. Sie arbeitet viel mit Stoffen aus Restbeständen sowie verantwortungsvoll produzierten Textilien. Verarbeitet werden diese vorwiegend in Belgien, Italien und Großbritannien. Leitners Kollektionen erscheinen zweimal im Jahr in limitierten Stückzahlen und zeichnen sich durch Exklusivität und Individualität aus. Auf der Berliner Fashion Week präsentierte Florentina Leitner jetzt ihre neue Frühjahr/Sommer-2022-Semi-Couture-Kollektion „Vacation on the Moon“. Die Looks sind inspiriert von einem Tag am Mondsee in Österreich. Leitner zeigte maritime Outfits in Kombination mit Edelweiß-Prints und galaktischen metallischen Mond-Drucken an elfigen Models.

Die Berliner Fashion Week läuft noch bis Sonntag. Alle Shows in der Stadt werden live online gezeigt.