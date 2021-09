Harsche Kritik an Änderungen im Schulgesetz

Berlin. Die geplanten Änderungen des Schulgesetzes sorgen für harsche Kritik. „Es ist schlimm, dass diese Koalition die Brisanz ihrer selbst verschuldeten Bildungskrise noch immer nicht verstanden hat“, kritisierte Dirk Stettner, bildungspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion Berlin, die neuen Änderungen der rot-rot-grünen Koalition im Schulgesetzentwurf. „Sie setzt weiter die falschen Schwerpunkte. Vor allem aber: Sie will gegen den Willen von Eltern, Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften ihren Willen auf den letzten Metern durchpeitschen“, moniert Stettner weiter in einer Mitteilung vom Dienstagmorgen.

Neues Schulgesetz: Stimmrecht für Erstklässler in der Schulkonferenz

Konkret geht es darum, dass die Berliner Bildungspolitikerinnen und -politiker kurz vor der letzten Plenarsitzung vor der Wahl drei wesentliche Änderungen im Schulgesetz vornehmen wollen. Zum einen soll künftig eine Unterrichtsstunde pro Woche dem Klassenrat zur Verfügung gestellt werden. Welches Unterrichtsfach dafür ausfallen muss, ist noch unklar.

Darüber hinaus sollen die Schulleitungen in Zukunft über alle Ausgaben in der Schulkonferenz abstimmen lassen. Hinzu kommt, dass in diesem Gremium künftig auch Erst- bis Sechstklässler ein Stimmrecht dafür bekommen sollen. An diesem Mittwoch soll der Entwurf den Hauptausschuss passieren und kommende Woche das Plenum.

„Weniger Schulabbrüche und Unterrichtsausfälle, bessere Leistungen im Ländervergleich, ein Ende der Lehrerflucht aus Berlin, verbindliche Sprachförderung – von diesen Zielen hat sich die Koalition gänzlich verabschiedet“ , kritisiert Stettner das Vorhaben. „Stattdessen scheinen SPD, Grüne und Linke von einer nie dagewesenen Panik ergriffen zu sein. Nur wenige Tage vor der Wahl wollen sie unser Schulgesetz ändern ohne Anhörung und Beteiligung von Betroffenen; die Rechte der Opposition werden einmal mehr übergangen.“

Neues Schulgesetz: Kritik von der FDP

Ähnlich äußerte sich auch Paul Fresdorf, bildungspolitischer Sprecher der FDP-Fraktion im Abgeordnetenhaus von Berlin: „R2G will in seiner Torschlusspanik noch schnell ein mutmaßliches Schulreförmchen durchdrücken, welches schlecht durchdacht und nicht der notwendige große Wurf ist.“ Es sei nicht klar, so Fresdorf, welches Unterrichtsfach um eine Wochenstunde für den nun verpflichtenden Klassenrat wegfallen soll und kritisiert, dass dadurch weniger Fachunterricht und inhaltliche Wissensvermittlung resultiere.

Auch die Schulbudgets über alle Schulformen durch die Schulkonferenz plangenau beschließen lassen zu müssen, halte er in diesem Umfang nicht für sinnvoll. „Dies bringt den Bildungsstandort Berlin nicht voran, sondern bremst ihn aus – diese Reform des Schulgesetzes gehört zurückgezogen“, fordert der FDP-Politiker.

Neues Schulgesetz: „So kann man keine Schule leiten“

Kritik kommt auch von den Schulleitervereinigungen. Am meisten störe sie die Vorgehensweise, dass sie nicht einbezogen wurden und erst durch die Presse von den geplanten „eklatanten Änderungen“ erfahren haben, sagt Astrid Sabine Busse, Vorsitzende der Interessenvertretung Berliner Schulleitungen. „Das ist Hinterzimmerpolitik der Linken und Grünen drei Tage vor der Wahl.“ Diesen Einschnitt in ihre eigenverantwortliche Schulleitung könne sie nicht nachvollziehen. „Wir können nicht über jedes Bauklötzchen in der Schulkonferenz abstimmen“, so Busse.

Der Klassenrat sei ein „tolles Instrument“, der in der Grundschule auch implementiert sei, in Oberschulen jedoch nur schwer umsetzbar sei. „Wie soll das funktionieren? Wo soll die Stunde herkommen? “, kritisiert Busse. „Das muss man sich alles vorher überlegen.“ So könne man jedenfalls keine Schule leiten.

Maja Lasíc von der SPD, die mit für die Änderungen verantwortlich ist, hat durchaus Verständnis für die Kritik, dass das Verfahren erst so kurzfristig vor den Wahlen kommt, sagt sie. Allerdings habe sie auch viel Zuspruch für die Änderungen erhalten, vor allem von Seiten der Lehrkräfte. „Eine stärkere Einbindung der Schulkonferenz halte ich für essenziell für die Demokratie an den Schulen“, so Lasíc.