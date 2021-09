Michael Müller appelliert an Impfbereitschaft der Berliner

Berlin. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat erneut einen dringenden Appell an die Impfbereitschaft der Berlinerinnen und Berliner appelliert. „Wir brauchen eine höhere Impfquote, da gibt es in der Wissenschaft keine zwei Meinungen“, sagte Müller nach der Senatssitzung am Dienstag. Die derzeitige Quote von rund 65 Prozent geimpften sei ein Erfolg, aber nicht ausreichend, um ohne erneute Einschränkungen durch den Winter zu kommen, sollten die Infektionszahlen und die Belegung der Intensivbetten in den Krankenhäusern wieder steigen.

Müller sieht die Mittel der Politik ausgeschöpft, weitere Bevölkerungsgruppen für eine Corona-Impfung zu motivieren. „Vielleicht haben wir unsere politischen Maßnahmen ausgereizt“, sagte Müller. Er sehe keinen sinn darin, sich mit einem dritten oder vierten Brief an die Berliner zuwenden, um sie von einer Impfung zu überzeugen. „Wir brauchen dringend andere Bündnispartner, die andere Menschen erreichen als wir.“

Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) sind aktuell 2,2 Millionen Berliner vollständig geimpft (61,2 Prozent), 160.000 warten auf ihre zweite Impfung. Das reicht nach Einschätzung der Experten nicht aus, um die Auslastung in den Krankenhäusern bei steigenden Infektionszahlen dauerhaft zu entlasten. Dazu müsste die Quote mindestens 75 Prozent, besser noch bis zu 85 Prozent erreichen.

Senat entscheidet über 2G-Regel

Aktuell registrieren die Gesundheitsämter wieder leicht steigende Zahlen, auch die Belegung der Intensivbetten steigt wieder leicht an. Man habe doch gesehen, dass die hohe Impfquote bei den älteren Menschen Erfolg gehabt habe und sie nicht mehr schwer erkrankten, sagte Müller. Jeder könne die Verantwortung spüren, durch eine Impfung mithelfen zu können, die Pandemie erfolgreich zu bekämpfen.

Deshalb appellierte er an Kultureinrichtungen, Hotels und Gastwirte sowie Sportvereine, weiter für das Impfen zu werben. „Es besteht die große Chance, neue Einschränkungen zu vermeiden.

Am kommenden Dienstag will der Senat darüber entscheiden, ob in Berlin die sogenannte 2G-Regel eingeführt wird. Dann könnten bestimmte gesellschaftliche Bereiche nur noch für Geimpfte oder Genesene zugänglich sein. Die Regelung ist allerdings umstritten, da dann auch Personen ausgeschlossen werden, die sich bislang nicht impfenlassen durften, zum Beispiel vorerkrankte Menschen und Kinder unter 12 Jahren.

