Innensenator Andreas Geisel (SPD) und Landesbranddirektor Karsten Homrighausen nehmen in Tegel die neue Rettungsdienstschule in Betrieb

Innensenator Andreas Geisel (SPD) und Landesbranddirektor Karsten Homrighausen stehen in einem von der Berliner Feuerwehr- und Rettungsakademie (BFRA) genutzten Gebäudeteil des Bürokomplexes „Top Tegel“ vor einem Container, dessen Inneres wie ein Rettungswagen gestaltet wurde.

Feuerwehr Neues Zentrum zur Ausbildung von Notfallsanitätern in Berlin

Berlin. Fast ein halbes Jahrhundert lang bildete die Feuerwehr ihren Nachwuchs in den Gebäuden ihrer Liegenschaft in der Ruppiner Chaussee im Ortsteil Heiligensee aus. Doch die Gebäude sind sanierungsbedürftig, die Kapazitäten wurden knapp.

Die dreijährige Ausbildung zum Notfallsanitäter erfolgt daher ab sofort rund sieben Kilometer weiter südlich, im Bürogebäude „Top Tegel“ an der Wittestraße in Tegel. Innensenator Andreas Geisel (SPD) verschaffte sich mit Landesbranddirektor Karsten Homrighausen am Montag einen Eindruck von dem neuen Standort der Rettungsdienstschule.

Einsatzszenarien können in 13 Räumen simuliert werden

Auszubildende können hier den gesamten Ablauf einer Patientenversorgung vom Einsatzort bis zur Einlieferung verunglückter Personen in ein Krankenhaus trainieren. In dem Simulationszentrum können Einsatzszenarien nachgestellt werden. 13 Büroräume wurden als Wohn- oder Schlafräume, Kinder- oder Badezimmer gestaltet.

In Aufenthaltsbereichen des Gebäudes stehen Container, die zum Üben wie das Innere eines Rettungswagens gestaltet wurden. Eine elektronisch animierte Patientenpuppe kann Vitalfunktionen, etwa den Pulsschlag, oder künstliche Blutungen aus einer Wunde simulieren.

Um die Einsatztaktik bei Großeinsätzen zu trainieren, können in einem bereits zuvor angemieteten Gebäudeteil des „Top Tegel“ auch Bereiche der Berliner Innenstadt mithilfe einer speziellen Software am Computer nachgebildet werden.

Umzug auf den ehemaligen Flughafen Tegel geplant

Im Jahr 2022 werden sich nach Angaben der Feuerwehr 369 Nachwuchskräfte in der Ausbildung zur Notfallsanitäterin und zum Notfallsanitäter befinden. 2023 sollen es dann bereits 502 Auszubildende sein. Die für das Ausbildungszentrum in „Top Tegel“ angemieteten Räume sollen nur vorübergehend genutzt werden. Ab 2027 soll die Berliner Feuerwehr- und Rettungsakademie (BFRA) an einem einheitlichen Standort auf dem Gelände des früheren Flughafens Tegel untergebracht werden.