Positionspapier Berliner FDP will Forscher schon im Kita-Alter fördern

Mathe und Naturwissenschaften sind ein Graus für viele Schüler. Die FDP will nun schon früher die Experimentierfreude wecken, um Kinder für MINT-Berufe zu begeistern.

Die FDP in Berlin will die Begeisterung für MINT-Berufe neu entfachen. Es sollen „Forscherecken“ in Kitas aufgebaut werden.