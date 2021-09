Berlin verschiebt die Weihnachtsferien

Wegen eines zusätzlichen Brückentages in diesem Jahr beginnen die Weihnachtsferien in Berlin später. Das bringt Probleme mit sich.

Berlin. Die Weihnachtsferien in Berlin beginnen in diesem Jahr einen Tag später als bisher angegeben. Das berichtet die Berliner Zeitung unter Berufung auf die Senatsverwaltung für Bildung. Genau an Heiligabend, in diesem Jahr ein Freitag, ist demnach der erste Ferientag. Ursprünglich sollte der 23. Dezember der erste Ferientag sein.

Der Grund ist demnach, dass die Berliner Bildungsverwaltung wegen eines nachträglich beschlossenen Brückentags gezwungen gewesen sei, einen anderen Tag zu streichen. Der 8. März ist seit drei Jahren Feiertag in Berlin, der 7. März war in diesem Jahr als Ferientag dazugekommen.

Zahl der Ferientage darf nicht überschritten werden

Insgesamt darf die Zahl von 75 Ferientagen pro Schuljahr nicht überschritten werden. „Der Plan ist jetzt, dass die Ferien am 24. Dezember starten. Das kann sich vielleicht noch ändern. In Bayern und Nordrhein-Westfalen beginnen sie auch erst zu diesem Termin“, sagte ein Senatssprecher der Berliner Zeitung.

Der nach hinten verschobene Ferienstart könnte Familien mit schulpflichtigen Kindern in Nöte bringen, die bereits eine Reise geplant oder gebucht haben. Die Schule beginnt in Berlin wieder am 3. Januar 2022.