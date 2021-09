Verdi plant unbefristeten Klinik-Streik ab Donnerstag

In Urabstimmungen haben sich fast alle Gewerkschaftsmitglieder für Streik in den Berliner Krankenhäusern ausgesprochen.

Berlin. An den landeseigenen Krankenhäusern Vivantes und Charité soll voraussichtlich ab diesem Donnerstag unbefristet gestreikt werden. Das teilte die Gewerkschaft Verdi am Montag nach Urabstimmungen mit. Sie rechne mit 1000 bis 2000 Beschäftigten, die in den Streik treten, sagte Verdi-Verhandlungsführerin Meike Jäger. „Das wird sicherlich spürbar werden für die Unternehmen“, so Jäger.

Verdi hatte bereits mit einem dreitägigen Warnstreik den Krankenhausbetrieb in beiden Kliniken stark eingeschränkt. Die Gewerkschaft kämpft unter anderem für bessere Arbeitsbedingungen und eine höhere Bezahlung der Beschäftigten in Tochterfirmen. Vorausgegangen waren auch gerichtliche Auseinandersetzungen. Unter anderem ging es um Notdienst-Regelungen.

Zuvor hatten sich fast alle Gewerkschaftsmitglieder in den Urabstimmungen für Streik ausgesprochen. Beim Vivantes-Pflegepersonal stimmten mehr als 98 Prozent für den Arbeitskampf, so die Gewerkschaft Verdi. Auch unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Vivantes-Töchter stimmten mehr als 98 Prozent für Streik.

Die Verhandlungsführer der Gewerkschaft berichteten von einer gewissen Bewegung in den Tarifverhandlungen, der auch auf Druck der Berliner Landespolitik zustande kommt. In dieser Woche seien neue Tarifrunden angesetzt.

Die Pflegekräfte kämpfen um mehr Personal, eine feste Belegung der Stationen und Freischichten, wenn es vorher zu einer besonderen Belastung gekommen ist.

Bei den Vivantes-Töchtern geht es um eine Angleichung der Bezahlung für alle Beschäftigten an den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVÖD). Neu angestellte Mitarbeiterinnen, die nicht wie die Alt-Belegschaft den TVÖD bekommen, verdienen nach Angaben der Personalvertreter bis zu 800 Euro brutto weniger als die Kollegen.

In der Charité stimmten 97,8 Prozent des bei Verdi organisierten Pflegekräfte für den Streik. Seit April seien 1800 Kolleginnen und Kollegen in die Gewerkschaft eingetreten, sagte Personalrätin Dana Lützendorf.