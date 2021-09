Wetter Berlin: Der Sommer kehrt noch einmal nach Berlin zurück

Berlin/Potsdam. Der Sommer kehrt noch einmal zurück nach Berlin und Brandenburg. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Potsdam am Montag mitteilte, könne sich unter Hochdruckeinfluss die Luft weiter erwärmen. Vor allem nach der Wochenmitte gehen demnach die Temperaturen nach oben. Am Donnerstag sind bis zu 28 Grand möglich, für den Mittwoch werden zwischen 24 und 27 Grad, am Dienstag zwischen 22 und 25 Grad vorhergesagt.

Nachts bilden sich Dunst, Nebel und Hochnebel, der sich in den Vormittagsstunden auflöst. Es bleibt sonnig, nur gering bewölkt und niederschlagsfrei.

Wetter Berlin: Die Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes im Detail

Montag, 6. September 2021: Am Vormittag von der Prignitz über das Havelland bis in die Elbe-Elster-Niederung zu Beginn noch lokal Nebel mit Sichten unter 150 m, rasch auflösend, sonst heiter. Am Nachmittag und Abend vorübergehend wolkig bis stark bewölkt, aber weitestgehend trocken. Höchsttemperatur zwischen 22 und 25 Grad. Schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen.

In der Nacht zum Dienstag zunächst wolkig oder stark bewölkt, im Verlauf von Nordwesten Auflockerngen. Niederschlagsfrei. Gebietsweise Bildung von Dunst, Hochnebel oder Nebel, mit geringer Wahrscheinlichkeit örtlich Sichtweiten unter 150 m. Abkühlung auf 13 bis 8 Grad. Schwachwindig.

Dienstag, 7. September 2021: Am Dienstag nach Auflösung von Dunst, Nebel und Hochnebel heiter, am Mittag und Nachmittag vorübergehend wolkig, gegen Abend wieder viel Sonnenschein. Trocken. Höchsttemperatur um 24 Grad. Schwacher Wind, auf Nordost drehend.

In der Nacht zum Mittwoch gering bewölkt, teils klar. Niederschlagsfrei. Örtlich Dunst oder flache Nebelfelder. Tiefstwerte 13 bis 8 Grad. Schwachwindig.

Mittwoch, 8. September 2021: Am Mittwoch nach Dunst- und Nebelauflösung viel Sonnenschein, trocken. Sommerlich warm bei Höchstwerten zwischen 24 und 27 Grad. Schwacher Ost- bis Südostwind.

In der Nacht zum Donnerstag klar. Tiefstwerte zwischen 14 und 10 Grad. Schwacher Südostwind.

Donnerstag, 9. September 2021: Am Donnerstag sonnig und trocken. Höchsttemperatur 25 bis 28 Grad. Schwacher Südost- bis Ostwind.

In der Nacht zum Freitag überwiegend klar, niederschlagsfrei. Abkühlung auf 15 bis 11 Grad. Schwacher Wind aus Südost.

Die Vorhersage des DWD für Berlin und Brandenburg finden Sie im Detail auch hier.