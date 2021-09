Wo es in Berlin die beste Pizza gibt

Berlin. In Zeiten von Corona-Beschränkungen weltweit haben viele auch in diesem Jahr wohl oder übel auf eine Reise in den Süden Europas verzichtet. Au revoir la France! Adios España! Arrivederci Italia! Umso wichtiger ist für die Daheim-Urlauber also die Frage: Wo gibt es die beste Pizza in Berlin? Von Donnerstag an zeigen ausgewählte italienische Restaurants in der Hauptstadt bei der fünften „True Italian Pizza Week“ (Echt italienische Pizzawoche) wieder, was sie unter wahrer Pizza verstehen.

In den 33 beteiligten Lokalen, von denen im letzten Jahr – allen Coronabeschränkungen zum Trotz – sieben neu aufgemacht haben, haben die Gäste vom 9. bis zum 15. September die Auswahl zwischen jeweils zwei Pizzen, die zusammen mit einem Aperol Spritz oder einem anderen Getränk für zwölf Euro probiert werden können. Über einen Instagram-Wettbewerb gibt es auch eine Reise nach Neapel für zwei Personen zu gewinnen.

Alle 33 Berliner Restaurants tragen das Gütesiegel „True Italian“ (Echt Italienisch), das von den Journalisten des „Berlino Magazine“ vergeben wird, eines Berliner Online-Magazins auf Italienisch. Die „Pizza Week“, die in Berlin schon eine gewisse Tradition hat, findet in diesem Jahr auch in elf weiteren deutschen Städten statt, so etwa in Hamburg, München, Köln, Leipzig oder Stuttgart. Ziel der Veranstaltung ist es, die gastronomische Kultur Italiens in ganz Deutschland zu fördern und zu feiern. Buon appetito!

