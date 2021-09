In Berlin wurden im laufenden Jahr 39 Haustiere gestohlen. Die meisten davon waren Hunde, aber auch auf Katzen hatten es die Diebe abgesehen.

Kriminalität 2021 in Berlin bereits 39 Haustiere gestohlen

Berlin. In der vergangenen Woche warnte der Berliner Tierschutzverein eindringlich davor, seinen Hund beim Einkaufen vor dem Supermarkt anzubinden. Der Grund: die Zahl der Haustierdiebstähle sei in der Hauptstadt zuletzt stark gestiegen. Die Zahlen der Berliner Polizei sprechen zunächst einmal eine andere Sprache.

So wurden im laufenden Jahr bis zum 31. August 39 Haustiere gestohlen – 32 Hunde und sieben Katzen. Zum Vergleich: 2020 waren es 75 Fälle (58 Hunde, zehn Katzen und sieben sonstige Tiere) und 2019 insgesamt 73 Fälle (51 Hunde, 16 Katzen und sieben sonstige Tiere). Würde man die Zahlen von 2021 auf das gesamte Jahr hochrechnen, würde es deutlich unter dem Vorjahresniveau liegen.

Tierschutzverein: Berichte über Diebstähle haben sich gehäuft

„Ein Anstieg ist das, was wir subjektiv wahrgenommen haben“, sagt Annette Rost, Sprecherin des Tierschutzvereins. In den sozialen Medien hätten sich die Berichte über gestohlene Haustiere gehäuft. „Es wird ja auch nicht jeder Fall zur Anzeige gebracht“, so Rost weiter.

Es gibt mehrere Gründe, ein Tier zu stehlen. Manchmal fehlt der auch. So gab es laut Polizei einen Fall, bei der ein Hund „von einer stark alkoholisierten Touristin ohne erkennbare Tatmotivation entwendet“ wurde. Ein weiterer wurde auf einem Online-Verkaufsportal wieder entdeckt.

Seit Beginn der Corona-Pandemie legen sich immer mehr Berliner ein Haustier zu, zumeist einen Hund. Im Jahr 2020 wurden auch dank Homeoffice mehr als 6200 neue Vierbeiner in der Hauptstadt angemeldet. Für Rost ist das aber auch ein Grund dafür, dass mehr Hunde gestohlen werden. „Die Nachfrage nach Hunden ist momentan immens, und viele Menschen bekommen aus seriösen Quellen keine mehr.“

Gestohlene Haustiere an Versuchslabore weiterverkauft

Bereits in den 1980er-Jahren florierte der illegale Handel mit Haustieren. Damals wurden sie jedoch zumeist an Versuchslabore verkauft. Da dort mittlerweile nur noch gezüchtete Tiere verwendet werden dürfen, brach dieser Markt weg. Es gab auch Berichte, dass die gestohlenen Hunde für illegale Kämpfe missbraucht wurden.