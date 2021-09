Joe Chialo wird Kreativmanager im Team von Armin Laschet

Kanzlerkandidat Armin Laschet holt sich gut drei Wochen vor der Bundestagswahl Unterstützung von acht Experten an die Seite.

Joe Chialo (M), Bundestagskandidat in Berlin-Spandau und Musikmanager, kommt für die Vorstellung des "Zukunftsteams" der CDU für die Bundestagswahl in die CDU-Parteizentrale.

Joe Chialo, der für die Spandauer CDU in den Bundestag einziehen will, ist als Experte in Armin Laschets "Zukunftsteam" berufen worden. Der Musikmanager ist zuständig für Kreativwirtschaft und Innovation. Zunächst hatte die Bild berichtet.

Die Union und ihr Kanzlerkandidat Laschet stehen massiv unter Druck. Ihre Umfragewerte sind mehr als schlecht. Nun soll ein sogenanntes „Zukunftsteam“ helfen. Laschet holt sich gut drei Wochen vor der Bundestagswahl Unterstützung von acht Experten an die Seite, die er am Vormittag vorstellen will.

