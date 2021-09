Berlin. Brandenburg zählt wie die übrigen Ost-Länder zu den deutschen Regionen mit relativ geringen Corona-Zahlen. In den vergangenen sieben Tagen wurden im Land 30,6 Infektionen je 100.000 Menschen gemeldet, wie das Robert Koch-Institut am Freitag mitteilte. Bundesweit lag die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz am Freitag dagegen bei 80,2. In Brandenburg reicht die Spanne von 52,7 in Cottbus bis 1,8 in Frankfurt (Oder).

