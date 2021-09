CDU hofft auf Aufbruch: Landesspitze kandidiert wieder

Potsdam. Die Brandenburger CDU setzt mit Blick auf sinkende Umfragen auf die verbliebenen rund drei Wochen bis zur Bundestagswahl. Die CDU kommt am Samstag in Potsdam zu einem Landesparteitag zusammen, um die Landesspitze neu zu wählen. Als Gast wird Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) erwartet, der eine Rede halten wird. Die CDU will die eigenen Anhänger motivieren, damit sie die Partei unterstützen. "Es sieht jeder Unions-Anhänger, dass es richtig eng wird", sagte CDU-Generalsekretär Gordon Hoffmann der Deutschen Presse-Agentur. "Deshalb lohnt es sich, bis zum Ende zu kämpfen."

Laschet will am Freitag sein Wahlkampfteam vorstellen. Der CDU-Chef und die Union stehen stark unter Druck. In den jüngsten Umfragen ist die SPD mit Spitzenkandidat Olaf Scholz an CDU und CSU vorbeigezogen. In Brandenburg hatte eine Umfrage im Auftrag des rbb ergeben, dass die SPD in der Sonntagsfrage zur Bundestagswahl vorn liegt, nicht mehr die CDU wie vor vier Jahren bei der letzten Wahl. Die CDU kommt hinter der AfD auf den dritten Platz.

Für die Neuwahl der Landesspitze kandidieren Landeschef Michael Stübgen und die übrigen Präsidiumsmitglieder erneut: Nach den angekündigten Kandidaturen werde es keine Veränderungen beim Präsidium geben, sagte Generalsekretär Hoffmann. Der engeren Parteispitze gehören Landeschef Stübgen, Generalsekretär Hoffmann, die stellvertretenden Landesvorsitzenden Karina Dörk (Landrätin Uckermark), Barbara Richstein (Landtagsvizepräsidentin), Roswitha Schier und Frank Bommert (beide Landtagsabgeordnete) sowie Schatzmeister Christian Ehler (Mitglied im EU-Parlament) an.

