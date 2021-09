Füchse Berlin feiern gelungene Generalprobe in Dresden

Berlin. Die Füchse Berlin haben eine gelungene Generalprobe vor dem Start in die Handball-Bundesliga gefeiert. Im letzten Testspiel siegten die Berliner am Donnerstagabend bei Zweitligist HC Elbflorenz Dresden mit 36:28 (20:13). Bester Berliner Werfer war Milos Vujovic mit sieben Toren.

Am kommenden Donnerstag starten die Füchse mit einem Heimspiel gegen die HSG Wetzlar (19.05 Uhr/Sky) in die Pflichtspielsaison. In Dresden musste Trainer Jaron Siewert auf die verletzten Fabian Wiede und Viran Morros verzichten. Die Berliner benötigten einige Zeit, in die Partie zu finden.

In der Anfangsphase gingen sie zu großzügig mit ihren Chancen um. Aber dank einer stabilen Abwehr konnten sich die Füchse steigern und nach rund zwölf Minuten erstmalig auf 9:5 absetzen. Bis zur Pause konnte sich der Favorit aus der Hauptstadt dann weiter absetzen.

In der zweiten Hälfte hielten die Füchse souverän die Führung und ließen sich auch nicht durch die harte Gangart der Gastgeber beeindrucken. Siewert wechselte zwar viel durch und schonte einige seiner Stammkräfte, der Sieg geriet aber nie in Gefahr.

