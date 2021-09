Delivery Hero will sich bis zu 1,25 Milliarden Euro besorgen

Berlin. Mit der Ausgabe von Wandelanleihen will sich der Online-Lieferdienst Delivery Hero mindestens eine Milliarde Euro besorgen. Die Wandelschuldverschreibungen in zwei Tranchen mit Laufzeiten bis April 2026 beziehungsweise März 2029 sollen ein Volumen von einer Milliarde Euro haben, wie das Dax-Unternehmen am späten Donnerstagnachmittag in Berlin mitteilte. Das Volumen könne dann noch um bis zu 250 Millionen Euro erhöht werden. Die Papiere sollen am oder um den 10. September herum begeben werden.

Auf der Handelsplattform Tradegate knickte der Kurs der Aktie nach der Mitteilung im Vergleich zum Xetra-Schluss um 2,5 Prozent ein. Solche Anleihen können in Aktien gewandelt werden, was die Anteile der aktuellen Aktionäre verwässern würde.

Das frische Geld will das Management "für allgemeine Unternehmenszwecke" verwenden sowie um - bei entsprechenden Gelegenheiten - in Wachstum zu investieren. Jüngst hatte das "Manager Magazin" berichtet, Delivery Hero stehe vor dem Einstieg beim Lieferdienst-Start-up Gorillas - für zunächst rund 200 Millionen Euro. Später sollen demnach weitere 200 bis 400 Millionen Euro investiert werden.

