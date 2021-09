Natur Wieso es in diesem Jahr weniger Wespen in Berlin gibt

So langsam beginnt die Hochsaison der gemeinen Wespe, allerdings werden es dieses Jahr deutlich weniger, als vorangegangenes Jahr. Woran liegt das? Auch die Wespen leiden unter dem schlechten Wetter. Durch den feuchten und langanhaltenden Winter sind viele Königinnen erfroren. „Im Frühjahr war es extrem kalt und nass und damit ungünstig für den Nestbau“, so eine Sprecherin des NABU Berlin.

Als wenn das nicht reichen würde, hat sich zudem noch das Nahrungsangebot für die Wespen stark verringert. Gerade jetzt im Spätsommer und Herbst kommen die Wespen zu den Menschen an den Tisch, Süßspeisen und Fleisch zieht die Tiere besonders an. In diesem Zeitraum müssen die Tiere ihren Nachwuchs nicht mehr großziehen und entfernen sich deswegen weiter von ihrem Nest.

Wespen stehen unter Artenschutz

Die Tiere zu verletzten oder zu töten ist jedoch verboten, denn sie stehen unter Artenschutz. Wespen leisten zudem einen wichtigen Beitrag für das Ökosystem, sie bestäuben Pflanzen und fressen lästige Mücken und andere Insekten. Der NABU Berlin empfiehlt die Tiere mit einer Wassersprühflasche zu vertreiben oder einen „Reste-Tisch“ für die Tiere bereitstellen. Wichtig sei es Ruhe, zu bewahren. Vor allem soll man nicht versuchen, die Tiere wegzupusten, denn die Tiere werden gerade von dem ausgestoßenen CO2 angezogen.

Ebenfalls verboten und zudem gefährlich ist es Wespennester eigenhändig zu entfernen. Für den Fall, dass ein Wespennest eine Gefahr darstellt, soll der NABU Berlin gerufen werden, der die Wespen dann bei Bedarf umsiedelt.