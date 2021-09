Erneut Einbruchsversuch in Marzahner Polizeigelände

Der Zaun des Polizeigeländes an der Cecilienstraße in Marzahn wurde aufgebrochen. Ob jemand auf das Gelände gelangte, ist noch unklar.

Berlin. Immer wieder die Cecilienstraße in Marzahn, immer wieder der Polizeiabschnitt 32. Immer wieder wurde in den vergangenen Jahren dort eingebrochen. Am späten Mittwochabend wurde es erneut versucht. Der Zaun sei in der Nacht beschädigt und teilweise durchtrennt worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Die Mitarbeiterin eines Sicherheitsdienstes hätte den beschädigten Zaun gegen 23.40 Uhr bei einem Rundgang an der Westseite im Bereich des Nottores bemerkt, heißt es weiter. „Da ein Übersteigen des Zaunes nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde das Areal, auf dem sich auch ein Sicherstellungsgelände befindet, abgesucht.“

Polizeihubschrauber an Einsatz beteiligt

Neben 20 Einsatzkräften und einem Hund war auch ein Polizeihubschrauber an der Suche beteiligt. Eindringlinge seien jedoch nicht festgestellt worden. Ob Unbefugte auf das Gelände gelangten und dort vielleicht sogar Straftaten begingen, sei nun Gegenstand der Ermittlungen.

Das Polizeiareal an der Cecilienstraße ist neben dem an der Belziger Straße in Schöneberg eines von zwei Sicherstellungsgeländen in Berlin. Hier werden insbesondere Fahrzeuge aufbewahrt, die bei Straftaten eine Rolle spielten – etwa die Wagen der sogenannten Kudamm-Raser oder Fluchtautos von Überfällen.

42 Einbrüche in die polizeilichen Sicherungsgelände seit 2011

Immer wieder versuchen Einbrecher zu den Wagen vorzudringen, um Beweise zu vernichten. So wurde etwa in dem Wagen, der im Zusammenhang mit dem Goldmünzenraub aus dem Bode-Museum sichergestellt wurde, ein Feuerlöscher entleert. Es kam auch schon vor, dass abgestellte Autos in Brand gesteckt wurden. Insgesamt 42 Einbrüche gab es zwischen 2011 und Sommer 2020, wie vor einem Jahr bekannt wurde – zumeist aber an der Belziger Straße.

Diese Liegenschaft inmitten eines Wohngebiets mit engen Straßen soll aufgegeben und die an der Cecilienstraße erweitert werden. Dazu ist dort eine neue Fahrzeughalle geplant. Nur eine von unzähligen Maßnahmen, die auf dem Gelände durchgeführt werden müssen.

An der Cecilienstraße fiel zuletzt fast die Decke herunter

So ist der bauliche Zustand des Gebäudes des Abschnitt so schlecht, dass es immer wieder zu Havarien kommt. Zuletzt fiel Deckenelemente infolge eines Wasserrohrbruchs herunter. Im Winter 2019/2020 fielen über Wochen die Heizungsanlagen aus.

Die landeseigene „Berliner Immobilien Management“ (BIM), der die 5000 Verwaltungsgebäude der Hauptstadt gehören, bezifferte den Sanierungsstau in Berlin im Juli insgesamt auf 3,6 Milliarden Euro. Allein für die Liegenschaften der Polizei sollen eine Milliarde Euro nötig sein. Zur Verfügung hat die BIM im Jahr allerdings lediglich 168 Millionen Euro.