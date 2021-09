Polizei Berlin: Mittlerweile zwei Millionen Überstunden - auch wegen Corona

Die Berliner Polizistinnen und Polizisten haben mittlerweile zwei Millionen Überstunden angesammelt. „Die Herausforderungen der letzten eineinhalb Jahre waren enorm“, sagte Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Donnerstag im Abgeordnetenhaus. „Die Belastung der Polizistinnen und Polizisten ist hoch.“ Verantwortlich dafür seien die zusätzlichen Aufgaben durch die Infektionsschutzverordnung im Kampf gegen die Corona-Pandemie, aber auch die vielen Demonstrationen in der Stadt.

Die Überstunden werden nicht allein durch Freizeitausgleich abzubauen sein, sagte Geisel. „Wir werden über finanziellen Ausgleich reden müssen, um Überstunden in diesen Größenordnungen abbauen zu können.“

Gleichzeitig zog Geisel ein positives Fazit der Polizeieinsätze am vergangenen Wochenende. „Die Polizei war taktisch gut aufgestellt“, sagte Geisel. Am Sonnabend waren 2300 Beamte im Einsatz, 500 davon kamen aus anderen Bundesländern und von der Bundespolizei. Am Sonntag begleiteten 2400 Beamte die verschiedenen Einsätze. Insgesamt wurden 17 Polizisten verletzt.

Insgesamt waren nach Angaben Geisels 120 Demonstrationen angemeldet, 13 wurden im Vorfeld verboten, fünf Verbote wurden vom Verwaltungsgericht aufgehoben.