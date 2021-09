30.000 zu Unteilbar-Demonstration in Berlin erwartet

Am Sonnabend wollen 30.000 Menschen in Berlin gegen Rassismus und für ein schnelles Handeln gegen den Klimawandel auf die Straße gehen.

Berlin ist und bleibt die Hauptstadt der Demonstrationen. So wollen auch am kommenden Wochenende wieder Tausende Menschen auf die Straße gehen – diesmal „für Solidarität, soziale Gerechtigkeit, Menschenrechte und ein konsequentes Handeln gegen die Klimakrise“, wie es im Aufruf des Bündnisses „Unteilbar“ heißt. Insgesamt 30.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden erwartet.

Die Demonstration soll um 13 Uhr mit einer Auftaktveranstaltung starten, die entlang der Straße des 17. Juni, der Ebertstraße und der Leipziger- bis zur Friedrichstraße stattfinden soll. Von dort soll es dann ab 14 Uhr Richtung Osten gehen. Das Abschlussprogramm ist ab 15.30 Uhr bis 19 Uhr auf dem Alexanderplatz geplant.

Das Unteilbar-Bündnis besteht aus mehreren Initiativen verschiedener Bereiche, die „gegeneinander ausgespielt werden sollen“, sagte eine Sprecherin. Deshalb ist der Aufruf zur Demonstration auch recht breit gefasst.

Demonstration gegen Armut, Rassismus und den Klimawandel

„Spätestens mit der Pandemie wurde weltweit offensichtlich, was gesellschaftlich seit Jahren falsch läuft“, heißt es in dem Aufruf. Auch in Deutschland seien Menschen von Armut oder Existenzängsten betroffen. „Gleichzeitig werden die Auswirkungen des Klimawandels immer bedrohlicher. Während Menschenfeindlichkeit und Rassismus vermehrt Zustimmung finden, sterben täglich Menschen an den EU-Außengrenzen.“ Der humanitären Katastrophe schaue die Weltgemeinschaft seit Tagen zu.

Nach Angaben des Bündnisses wurde der Aufruf von mehr als 360 Organisationen unterzeichnet, von denen sich viele an der Demonstration beteiligen werden – darunter Amnesty International, der Deutsche Gewerkschaftsbund, Pro Asyl oder Fridays for Future.

Hygienekonzept: Masken, Abstände, Tests

Bereits im Juni 2020, also mitten in der ersten Corona-Welle, stellte das Unteilbar-Bündnis unter Beweis, dass Protest auch in Zeiten der Pandemie möglich ist. So bildeten damals nach Veranstalterangaben 20.000 Menschen auf der Straße Unter den Linden eine Kette vom Brandenburger Tor bis kurz vor den Alexanderplatz, wobei Abstände konsequent eingehalten wurden.

„Ein pandemiegerechtes Hygiene-Konzept gewährleistet eine verantwortungsbewusste Umsetzung“, heißt es in diesem Jahr. Das scheint die Polizei trotz der hohen Zahl an erwarteten Teilnehmenden zufrieden zu stellen. Laut einer Sprecherin gibt es diesbezüglich keine Bedenken.

So werden die Teilnehmenden nicht nur aufgerufen, Masken zu tragen und Abstände einzuhalten, sondern auch mit dem Fahrrad zu kommen, um Ansammlungen in U-Bahnen zu vermeiden. Hinzu kommt, dass durch den Streik der Lokführer der S-Bahnverkehr stark eingeschränkt ist. Wer Erkältungssymptome hat, wird aufgefordert, nicht zu kommen. Außerdem wird empfohlen, im Vorfeld einen Test zu machen.