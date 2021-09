Die Berliner Polizei und ihr Verhältnis zum Judentum

Ein junger Mann fotografiert in der Ausstellung "Jüdisches Leben und Polizei - Vergangenheit trifft Gegenwart" eine Kippa und eine Polizeimütze. Die Ausstellung findet im Rahmen des Jubiläumsjahrs 1700 Jahre Jüdisches Leben in Deutschland statt.

Berlin. Sie waren beide Polizisten in der Zeit des Nationalsozialisten: Wilhelm Krützfeld und Martha Mosse. Krützfeld verhinderte in der Reichspogromnacht, dass das Gebäude der Neuen Synagoge an der Oranienburger Straße in Berlin-Mitte komplett herunterbrannte. Martha Mosse, die erste weibliche Polizeirätin, wurde aufgrund ihrer jüdischen Herkunft von den Nationalsozialisten mit einem Berufsverbot belegt und nach Theresienstadt deportiert. Sie überlebte und kehrte nach dem Ende des Nationalsozialismus in den Polizeidienst zurück.

Das Schicksal der beiden steht beispielhaft in einer neuen Ausstellung, die von heutigen jungen Polizisten und Polizistinnen gestaltet wurde. „Geschichte wird aus Menschen gemacht“, betonte Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Mittwoch bei der Ausstellungseröffnung „Jüdisches Leben und Polizei-Vergangenheit trifft Gegenwart“ zum Jubiläumsjahr 1700 Jahre Jüdisches Leben in Deutschland. Sie fand in eben jener Synagoge statt, die Krützfeld vor der völligen Zerstörung gerettet hatte. Zur Eröffnung der Ausstellung kam auch der Vorstandsvorsitzende der Jüdischen Gemeinde zu Berlin, Gideon Joffe.

Das Projekt soll ein Zeichen gegen Antisemitismus und Demokratiefeindlichkeit setzen und verschiedene Aspekte der Geschichte und Gegenwart der Polizei Berlin mit Blick auf das jüdische Leben thematisieren. Mittelpunkt der Ausstellung sind sieben Aufsteller, die unter anderem die Themen „Hate Speech“, „Polizei und Holocaust“ und „Stimmen aus der Polizei“ behandeln. Aus der Geschichte müsse gelernt werden und Demokratie dürfe nicht als Selbstverständlichkeit hingenommen werden, sagte Geisel. Der Antisemitismus sei an die Ränder der Gesellschaft zurückgekehrt, es sei umso wichtiger, ihm entgegenzutreten. Er begrüße, dass die Polizei immer wieder gegen Extremismus vorgeht, auch in eigenen Reihen.

Polizeipräsidentin Barbara Slowik betonte die Zusammenarbeit: „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland, und wir stehen jetzt dort, wo wir sind, sehen uns einem wieder aufkeimenden Antisemitismus in der Gesellschaft gegenüber. Es braucht deutliche und stete Zeichen von uns allen, von jeder und jedem, ein Bekenntnis zur Vielfalt und die Verurteilung von Antisemitismus.“