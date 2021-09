Bundespolizist von Auto erfasst und verletzt

Schenkendöbern. Ein Bundespolizist ist auf der Bundesstraße 320 in Fahrtrichtung Guben von einem Auto erfasst und verletzt worden. Die Beamten wollten nach Angaben der Bundespolizei bei Schenkendöbern (beides Landkreis Spree-Neiße) ein verdächtiges Fahrzeug anhalten. Dabei habe das Auto in der Nacht zu Mittwoch die Absperrung der Polizei durchbrochen und den Beamten erfasst. Er wurde von Einsatzkräften in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Fahrzeugs sei weiter in Richtung Polen geflüchtet, bevor der Wagen dort gestoppt werden konnte. Weitere Details waren nicht bekannt.

