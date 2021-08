Arbeitsminister: Um jeden Ausbildungsplatz kämpfen

Potsdam. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hält verstärkte Bemühungen für notwendig, um die Ausbildung junger Menschen zu unterstützen. "Wir haben einen Schutzschirm für Ausbildung gespannt, wir unterstützen Unternehmen mit Ausbildungsprämien, aber wir müssen noch mehr tun, denn viele junge Menschen haben in dieser Zeit nicht die Berufsorientierung bekommen, wie das in normalen Zeiten üblich ist", sagte Heil am Dienstag beim Besuch der Oberlin Beruflichen Schulen in Potsdam. Zwei Drittel der Langzeitarbeitslosen hätten keine abgeschlossene Berufsausbildung. "Deshalb kämpfen wir jetzt auch um jeden jungen Menschen, um jeden Ausbildungsplatz."

Heil besuchte die Beruflichen Schulen gemeinsam mit dem SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz. Der Bundesfinanzminister nannte die Berufsausbildung die unverändert wichtigste Ausbildung im Land. "Deutschland lebt von der Berufsausbildung", sagte Scholz.

