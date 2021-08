Kammergericht: Ermittler dürfen Encrochat-Daten verwenden

Die Verwendung entschlüsselter Daten aus dem Messengerdienst Encrochat ist weiter zulässig. Das entschied am Montag das Berliner Kammergericht.

Berlin. Großer Erfolg für die Berliner Strafverfolger: Knapp zwei Monate nachdem das Landgericht eine auf Daten aus dem Messengerdienst „Encrochat“ beruhende Anklage gegen einen mutmaßlichen Kokaindealer ablehnte, gab das Kammergericht einer Beschwerde der Staatsanwaltschaft nun Recht und hob die Entscheidung der ersten Instanz auf.

Bereits am Montag habe das Kammergericht festgestellt, dass „die Verwertbarkeit der Encrochat-Erkenntnisse im Einklang mit der obergerichtlichen Rechtsprechung in Deutschland“ stünden, wie die Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte. Der Verdächtige 31-Jährige sei heute verhaftet worden, heißt es weiter.

Laut Landgericht im Vorfeld keine Verdachtsmomente gegen Angeklagten

Das Landgericht hatte in seiner Entscheidung Anfang Juli argumentiert, dass sich die Anklage in dem Verfahren ausschließlich auf die Kommunikation des Angeklagten stütze. Gegen ihn hätten wie gegen viele Nutzer des Dienstes im Vorfeld keine Verdachtsmomente vorgelegen. Die Überwachung sei daher unrechtmäßig erfolgt.

Französische und niederländische Ermittler hatten 2020 einen Server in Frankreich gehackt, auf dem Daten des Anbieters Encrochat lagen, und diese über Monate abgefangen. Mitglieder der organisierten Kriminalität sollen sich über die kryptierten Handys ausgetauscht und ihre Geschäfte abgewickelt hatten. Insgesamt gelangten die Fahnder an die Millionen Daten von mehr als 32.000 Kunden des Dienstes.

Die wurden auch an das deutsche Bundeskriminalamt und von dort an die Landesbehörden weitergegeben. Immer wieder kommt es seitdem zu Razzien, Festnahmen und Anklagen – auch im Berliner Clanmilieu. Die Anklagen wurden von den Oberlandesgerichten anderer Bundesländer bislang zugelassen. In Berlin wurden mit Stand von Anfang Juli 550 Verfahren gegen 135 Tatverdächtige auf Grundlage von Enchrochat-Daten geführt.