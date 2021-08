Foto: via www.imago-images.de / imago images / Peter Widmann

Gut gekühlt – aber hygienisch womöglich bedenklich. In Proben von Eiswürfeln fanden die Experten des Landeslabors mikrobiologische Verunreinigungen.

Lebensmittelsicherheit Rückstände in Schlagsahne, Sesamsaaten und Eiswürfeln

Berlin. Das Landeslabor Berlin-Brandenburg hat im vergangenen Jahr erneut bedenkliche Stoffe in Lebensmitteln gefunden. In seinem am Dienstag veröffentlichten Jahresbericht für 2020 gibt das Institut einen Überblick über durchgeführte Untersuchungen und Befunde:

In Schlagsahne aus Gastronomieautomaten fanden die Experten Rückstände von Desinfektionsmitteln. Bei acht der 22 entnommenen Proben wurden die zulässigen Grenzwerte überschritten. Eine Gesundheitsgefahr für Verbraucherinnen und Verbraucher gehe von den gemessenen Werten nicht aus. Die Untersuchungen zeigten jedoch eine „nicht zu vernachlässigende Belastung der Schlagsahne“.

Das Landeslabor Berlin-Brandenburg untersuchte im vergangenen Jahr insgesamt rund 8600 Lebensmittelproben, 480 Proben von Wein und Weinerzeugnissen, knapp 2000 Proben von Bedarfsgegenständen und Kosmetika, fast 180 Proben von Tabak und Tabakerzeugnissen sowie knapp 700 Arzneimittel und Medizinprodukte. Als besondere Herausforderungen des vergangenen Jahres nannte das Labor den Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest im September 2020 in Brandenburg sowie das nahezu zeitgleich aufgetretene umfangreiche Geflügelpestgeschehen.

Verbraucherschutzsenator Dirk Behrendt bezeichnete die Lebensmitteluntersuchungen des Landeslabors als „wichtigen Beitrag im Kampf gegen Lebensmittelkriminalität“.