Festival of Lights 2021 in Berlin: Termin, Orte, Dauer, Gebäude - alle Infos

Festival of Lights 2020: So schön strahlt das Rathaus Charlottenburg.

Festival of Lights 2020 in Berlin: Mit einem Motiv aus Münzen ist das Bundesfinanzministerium zum Auftakt des Festival of Lights angestrahlt.

Festival of Lights 2020 in Berlin: Das Auswärtige Amt ist für das Festival of Lights angestrahlt. D

Festival of Lights 2020 in Berlin: Menschen stehen vor einem großen illumierten Herz.

Festival of Lights 2020 in Berlin: Das Bodemuseum ist für das Festival of Lights angestrahlt.

Festival of Lights 2020 in Berlin: Der Berliner Dom ist für das Festival of Lights angestrahlt.

Festival of Lights 2020 in Berlin: Die Juristische Fakultät der Humboldt Universität ist für das Festival of Lights angestrahlt.

Festival of Lights 2020 in Berlin: das Schloss Charlottenburg.

Festival of Lights 2020 in Berlin: das Brandenburger Tor.

Illuminationen Festival of Lights 2021 in Berlin: Das müssen Sie wissen

Berlin. Es wird wieder bunt in Berlin: Am Freitag, 3. September 2021, startet das Festival of Lights. Dabei werden Wahrzeichen, prominente Plätze, geschichtsträchtige Gebäude und Fassaden angeleuchtet - und das in vielen Kiezen und allen Bezirken. Das Festival findet statt bis zum 12. September. Die Lichtkunstinstallationen sind in der Regel in der Zeit zwischen 20.21 Uhr und 24 Uhr zu sehen.

Das Motto des Festivals lautet in diesem Jahr "Creating Tomorrow". Das Festival und seine Illuminationen seien ein Aufruf für mehr Nachhaltigkeit, mehr Menschlichkeit und Achtsamkeit, so die Veranstalter.

Besucherinnen und Besucher des Festivals werden gebeten, den Mindestabstand von 1,50 Meter einzuhalten. "Zusätzlich empfehlen wir das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. Wenn Ihr merkt, dass ein Platz zu voll wird, kommt bitte zu einem anderen Zeitpunkt wieder", heißt es auf der Website der Veranstalter.

Festival of Lights 2021 in Berlin: Wann beginnt das Lichterfest?

Das Festival of Lights findet statt vom 3. bis zum 12. September 2021 in Berlin statt. Die Installationen sind in der Regel in der Zeit zwischen 20.21 und 24 Uhr zu sehen.

Festival of Lights 2021 in Berlin: Welche Gebäude werden angestrahlt?

Berlin-Mitte: Besonders viele Installationen und Illuminationen sind in Berlin-Mitte zu sehen. Dazu gehören die Beleuchtungen des Fernsehturms, des Brandenburger Tors, des Humboldt Forums, des Nikolaiviertels, des Gendarmenmarktes, des Potsdamer Platzes und der Siegessäule.

Bode-Museum Front, Am Kupfergraben, Standbild

Bahnhof Hackerscher Markt, Standbild

Museum der Illusionen, Karl-Liebknecht-Str. 9, Installation

St. Marienkirche, Karl-Liebknecht-Str. 8, Standbild, Augmented Reality

Fernsehturm, Videomapping

Ehemaliges Kaufhaus Israel, Nikolaiviertel, Am Nußbaum, Installation

Tree of Light, Nikolaiviertel, Propststraße, Installation

Gerichtslaube, Nikolaiviertel, Poststraße 28, Standbild

Neuer Marstall, Nikolaiviertel, Spreeufer, Standbild

Taubenportal, Nikolaiviertel, Rathausstraße 25, Videomapping

Auswärtiges Amt, Werderscher Markt 1, Videomapping

Humboldt Forum, Schlüterhof, Videomapping

Berliner Dom, Standbild-Show, Augmented Reality

Humboldt Universität, Unter den Linden 6, Standbild

Staatsoper, Unter den Linden 7, Standbild

St. Hedwigs-Kathedrale, Bebelplatz, Standbild

Hotel de Rome, Behrenstraße 37, Videmapping

Juristische Fakultät der HU, Bebelplatz 2, Standbild

Botschaft des Königreichs Belgien, Jägerstraße 52-53, Videomapping

Konzerthaus, Gendarmenmarkt, Videomapping

Microsoft, Untern den Linden 17, Videomapping

Bundespresseamt, Reichstagsufer 14, Standbilder

Europäisches Haus, Unter den Linden 78, Standbild

Brandenburger Tor, Videomapping

US-Botschaft, Behrenstraße, Standbild

Kanadische Botschaft, Leipziger Platz, Videomapping

P5, Potsdamer Platz, Standbild

Ritz-Carlotn, Potsdamer Platz, Standbild

Kollhoff-Tower, Potsdamer Platz, Standbild

Potsdamer Platz, Lichtkunstinstallation "Earth"

Dundu, Potsdamer Platz, Installation (3.-4.9.2021)

Alte Potsdamer Straße, Lichtkunstinstallation "Chrominerals"

Varian-Fry-Straße, Installation

Potsdamer Platz Arkaden, Alte Potsdamer Straße, beleuchtetes Mural

Marlene-Dietrich-Platz, Lichtkunstinstalltion "Mars"

Stage Theater, Marlene-Dietrich-Platz, Videomapping, Augmented Reality

Piano-See, Installation

Pfizer Deutschland, Linkstraße 10, Standbild

Bundesfinanzminsterium, Wilhelmstraße 97, Standbild

Ewerk, Wilhelmstraße 43, Videomapping

Italienische Botschaft, Hiroshimastraße 1, Videomapping

Siegessäule, Großer Stern, Videomapping

Hauptbahnhof, Standbild, Augmented Reality

Bundesverkehrsministerium, Invalidenstraße, Videomapping

Festival of Lights 2021 in Berlin: Karte zeigt Standorte der Illuminationen

Sollte Ihnen die Karte nicht angezeigt werden, können Sie die Standorte beim Festival of Lights auch hier einsehen.

Charlottenburg-Wilmersdorf: Auch in der City West gibt es einige Illuminationen, darunter am Schloss Charlottenburg, an der Gedächtniskirche und am Funkturm.

Schloss Charlottenburg, Videomapping, Augmented Reality

Kaiser-Wilhelm-Gedärchniskirche, Standbild

DRV Bund Gebäude, Konstanzer/Brandenburgische Straße, Videomapping

Funkturm, Illumination

RBB Fernsehzentrum, Masurenallee 16-20, Standbild

Friedrichshain-Kreuzberg: Unter anderem der Bahnhof Warschauer Straße, die Oberbaumbrücke und der Anhalter Bahnhof sind beim Festival of Lights dabei.

Bahnhof Warschauer Straße. Standbild

Oberbaumbrücke, Videomapping

IntercityHotel Ostbahnhof, Am Ostbahnhof 5, Videomapping

Emmauskirche, Lausitzer Platz 8a, Videomapping

Anhalter Bahnhof, Askanischer Platz 6, Standbild

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Stresemannstraße 94, Standbild

Die Bezirke Neukölln, Tempelhof-Schöneberg, Steglitz-Zehlendorf, Lichtenberg, Reinickendorf, Marzahn-Hellersdorf, Pankow, Spandau und Treptow-Köpenick im Überblick:

S-Bahnhof Sonnenallee, Neukölln, Standbild

Sony, Bülowstraße 80, Schöneberg, Videomapping

Tempelhofer Hafen, Standbild, Augmented Reality

Bahnhof Lichterfelde Ost, Lankwitzer Straße 26, Standbild

LIO Lichterfelde, Lankwitzer Straße 19-24, Standbild

Altes Rathaus Marzahn, Helene-Weigel-Platz 8, Standbild

Wohnblock DHH, Helene-Weigel-Platz 8, Standbild

S-Bahnhof Lichtenberg, Standbild

Rathauspark Lichtenberg, Installation, 10.9.

Bahnhof Frohnau und Kasinoturm, Ludolfinger Platz, Standbild

Spandau Arcaden, Klosterstraße 3, Standbild

Waterkant, Templiner-See-Straße, Installation, 4.9.

Rathaus Pankow, Breite Straße 24a-26, Standbild

Bahnhof Pankow, Florastraße 52, Standbild

Tchoban Foundation, Christinenstraße 18a, Videomapping, 10.-12.9.

Rathaus Köpenick, Alt-Köpenick 21, Standbild, Augmented Reality