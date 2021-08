Union Berlin bestreitet Testspiel beim SV Lichtenberg 47

Berlin. Der 1. FC Union Berlin absolviert an diesem Mittwoch (17.00 Uhr) ein Testspiel beim Fußball-Regionallisten SV Lichtenberg 47. Das gab der Bundesligist am Dienstag bekannt. Die Partie bietet Trainer Urs Fischer auch die Möglichkeit, die jüngsten Neuzugänge beim Tabellenachten aus Köpenick zum Einsatz kommen zu lassen. Bei Gegner Lichtenberg spielen in David Hollwitz, Oliver Hofmann, Sebastian Reiniger, Christian Gawe und Philipp Grüneberg gleich fünf ehemalige Unioner.

