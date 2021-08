Tarifrunde stockt: Warnstreiks im Berliner Einzelhandel

Die Gewerkschaft Verdi hat 141.000 Beschäftigte in Berlin und 78.000 in Brandenburg zum Arbeitskampf aufgerufen.

Berlin. Im Einzelhandel der Hauptstadtregion wird es am heutigen Dienstag Warnstreiks geben. Die Gewerkschaft Verdi hat 141.000 Beschäftigte in Berlin und 78.000 in Brandenburg zum Arbeitskampf aufgerufen.

Die Tarifrunde sei festgefahren, so Verdi. Bisher böten die Arbeitgeber in zwei Schritten Lohnerhöhungen von insgesamt 3,4 Prozent an, weniger als die aktuelle Inflationsrate, so die Gewerkschaft. Zudem sollen Betriebe in schlechter wirtschaftlicher Lage die zweite Lohnerhöhung erst 2023 zahlen. Das sei unseriös.

Der Einzelhandelsverband geht trotz der Streikankündigung davon aus, dass die Geschäfte in Berlin offen bleiben.