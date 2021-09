Streik in Berlin läuft weiter: Das ist der Ersatzplan der S-Bahn

Der Streik der Lokführer läuft auch am Freitag weiter. In Berlin entfällt erneut die Ringbahn komplett. Alle Infos für Fahrgäste.

Ersatzfahrplan Streik in Berlin läuft: Das ist der Ersatzplan der S-Bahn

Auch in Berlin sind Fahrgäste und Pendler vom GDL-Streik betroffen.

Gestreikt wird auch am Wochenende. Der Ausstand dauert noch bis Dienstagmorgen, 2 Uhr.

Zu Zugausfällen kommt es vor allem bei der Berliner S-Bahn. Es wurde ein Ersatzfahrplan veröffentlicht, der bislang stabil läuft.

Die Ringbahn (S41/S42) entfällt erneut komplett.

Nicht betroffen vom Streik sind die Verkehrsmittel der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG): U-Bahnen, Trams und Busse fahren regulär, sind aber wegen des Streiks wesentlich voller.

Berlin. Die dritte Streikrunde der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) läuft weiter. Einen Antrag der Deutschen Bahn auf eine einstweilige Verfügung gegen den Arbeitskampf lehnte das Arbeitsgericht in Frankfurt am Main am Donnerstagabend ab.

Bis voraussichtlich Dienstagmorgen müssen sich Bahnkunden also weiter auf starke Einschränkungen im Fern- und Regionalverkehr des Konzerns einstellen.

Wie zuletzt ist in Berlin neben dem Regional- und Fernverkehr erneut auch die S-Bahn betroffen. So fällt etwa die Ringbahn (S41/S42) zum wiederholten Male komplett aus. Auf den meisten anderen Linien fahren die Züge nur im 20-Minuten-Takt.

Geregelt ist der geänderte Ablauf in Ersatzfahrplänen, die von der S-Bahn veröffentlicht worden sind. Am Donnerstag lief der Ersatzverkehr stabil, sagte der Chef der Leitstelle der Berliner S-Bahn. Wie die Verkehrsmanager den Streik in Berlin koordinieren, lesen Sie hier.

Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) meldeten, dass es am Donnerstag in den U-Bahnen und Trams zu einem erhöhte Fahrgastaufkommen gekommen sei. Zu Abweichungen im Betriebsablauf sei es aber nicht gekommen. Voll war es demnach in einzelnen Buslinien, wo es teilweise zu Verspätungen gekommen sei.

S-Bahn Berlin: Der Ersatzfahrplan für die Werktage (2.9., 3.9., 6.9.) - Linien, Verlauf und Takt

S1: Potsdam Hbf <> Oranienburg (im 20-Minuten-Takt)

S2: Blankenfelde <> Lichtenrade sowie Lichtenrade <> Bernau (im 20-Minuten-Takt)

S25: Teltow Stadt <> Hennigsdorf (im 20-Minuten-Takt)

S26: verkehrt nicht

S3: Erkner <> Ostbahnhof (im 20-Minuten-Takt)

S41/S42: verkehren nicht

S45: verkehrt nicht

S46: Königs Wusterhausen <> Schöneberg (im 20-Minuten-Takt)

S47: verkehrt nicht

S5: Strausberg Nord <> Charlottenburg (im 20-Minuten-Takt)

S7: Ahrensfelde <> Friedrichstraße (im 20-Minuten-Takt)

S75: verkehrt nicht

S8: Schönhauser Allee <> Birkenwerder (im 20/40-Minuten-Takt)

S85: verkehrt nicht

S9: Pankow <> Schöneweide <> Flughafen BER T 1-2 (im 20-Minuten-Takt)

Aktuelle Hinweise der S-Bahn Berlin zum Streik-Verkehr finden Sie auch hier auf der Website des Unternehmens.

S-Bahn Berlin: Der Ersatzfahrplan für das Wochenende (4. und 5.9.) - Linien, Verlauf und Taktung

S1 Potsdam Hbf <> Wannsee <> Blankenburg <> Oranienburg: 20 min / nachts* 30 min

S1 Birkenwerder <> Waidmannslust: 20 min / nachts* 30 min

SEV S1: Bus: Gesundbrunnen <> Wittenau: 20 min / nachts* 30 min

SEV S1: Bus: Wittenau<> Waidmannslust: 20 min / nachts* 30 min

S2 Blankenfelde <> Lichtenrade: 20 min / nachts* 40 min

S2 Lichtenrade <> Bernau 20: min / nachts* 40 min

S25 Teltow Stadt <> Gesundbrunnen: 20 min / nachts* 30 min

SEV S25: Bus: Gesundbrunnen <> Henningsdorf: 20 min / nachts* 30 min

S3 Erkner <> Ostbahnhof: 20 min / nachts* 40 min

S46 Königs Wusterhausen <> Schöneberg: 20 min / nachts* 40 min

S5 Strausberg Nord <> Mahlsdorf <> Wuhletal: 20 min / nachts* 30 min

S5 Ostkreuz <> Westkreuz: 20 min / nachts* 30 min

SEV S5: Bus: Wuhletal <> Friedrichsfelde Ost: 20 min / nachts* 30 min

S7 Ahrensfelde <> Springpfuhl: 20 min / nachts* 30 min

S7 Lichtenberg <> Westkreuz: 20 min / nachts* 30 min

SEV S7: Bus: Springpfuhl <> Lichtenberg: 20 min / nachts* 30 min

S9 Pankow <> Schöneweide <> Flughafen BER T1-2: 20 min / nachts* 40 min

Hinweise zum Abend- und Nachtverkehr:

S2, S3 ab ca. 21 Uhr bis 5 Uhr (Sa) bzw. 7 Uhr (So) im 40-Minuten-Takt

ab ca. 21 Uhr bis 5 Uhr (Sa) bzw. 7 Uhr (So) im 40-Minuten-Takt S1, S25, S5, S7 ab ca. 01.30 Uhr bis 5 Uhr (Sa) bzw. 7 Uhr (So) im 30-Minuten-Takt

ab ca. 01.30 Uhr bis 5 Uhr (Sa) bzw. 7 Uhr (So) im 30-Minuten-Takt S46, S9 ab ca. 01:30 Uhr bis 5 Uhr (Sa) bzw. 7 Uhr (So) im 40-Minuten-Takt

Auch der Regionalverkehr in Berlin und Brandenburg ist deutlich eingeschränkt. Einige Linien, wie beispielsweise der RB11 von Frankfurt(Oder) nach Cottbus oder der Kulturzug zwischen Berlin und Breslau fallen ersatzlos aus. Für Bahnen nach Rostock oder Stralsund an die Ostsee gibt es hingegen reduzierte Ersatzfahrpläne mit Zügen oder Bussen.

Auch für den RE10 zwischen Cottbus und Leipzig gibt es beispielsweise Ersatzverkehr. Fahrgäste der Bahn sind angehalten, sich vor Fahrtantritt bei der Bahn zu informieren, wie und ob ihre Verbindungen vom Streik betroffen sind.

GDL-Streik: Darum geht es beim Arbeitskampf

Die Lokführergewerkschaft kämpft um mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen für ihre Mitglieder. Mit dem auf mehr als fünf Tage angesetzten Streik in der laufenden Tarifrunde bei der Bahn will die GDL ihren Forderungen nach insgesamt 3,2 Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von 28 Monaten sowie einer Corona-Prämie von 600 Euro mehr Nachdruck verleihen.

Die Deutsche Bahn hatte ursprünglich eine deutlich längere Laufzeit von rund 40 Monaten angestrebt. Mit dem neuen Angebot hat sie nun 36 Monate in Aussicht gestellt sowie eine Corona-Prämie von bis zu 600 Euro.

