Der Streik der Lokführer ist am Donnerstagmorgen im Personenverkehr angelaufen. In Berlin entfällt erneut die Ringbahn komplett.

Ersatzfahrplan Streik in Berlin läuft: Das ist der Ersatzplan der S-Bahn

Der GDL-Streik trifft erneut auch Fahrgäste und Pendler in Berlin.

Der Streik startete am Donnerstagmorgen und dauert bis Dienstagmorgen, 2 Uhr.

Zu Zugausfällen kommt es vor allem bei der Berliner S-Bahn. Es wurde ein Ersatzfahrplan veröffentlicht, der bislang stabil läuft.

Die Ringbahn (S41/S42) entfällt erneut komplett.

Nicht betroffen vom Streik sind die Verkehrsmittel der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG): U-Bahnen, Trams und Busse fahren regulär, sind aber wegen des Streiks wesentlich voller.

Berlin. Trotz eines neuen Angebots der Deutschen Bahn läuft seit dem frühen Donnerstagmorgen die dritte Streikrunde der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) im Personenverkehr. Der Arbeitskampf sei wie geplant um 2 Uhr angelaufen, teilte die Streikleitung der Gewerkschaft mit. Dagegen geht die Bahn juristisch vor. Nach dpa-Informationen hat der Konzern am Donnerstag vor dem Arbeitsgericht Frankfurt am Main einen Antrag auf einstweilige Verfügung gegen den Arbeitskampf gestellt. Die Verhandlung soll noch am Donnerstag erfolgen.

Bis voraussichtlich Dienstagmorgen müssen sich Bahnkunden weiter auf starke Einschränkungen im Fern- und Regionalverkehr des Konzerns einstellen. Die Deutsche Bahn hat angekündigt, rund jeden vierten Fernverkehrszug fahren zu lassen.

⚠️ #GDLStreik: Rund ein Viertel des Fernverkehrs wird während des Streiks ab dem 02. September 2021 fahren. In der Grafik seht ihr die Verbindungen im Bahn- und Busverkehr. Weitere Informationen und die Kulanzen findet ihr auf https://t.co/rnaSSELCgU und https://t.co/j7vLplli3M. pic.twitter.com/0tjIdWWZw8 — Deutsche Bahn Personenverkehr (@DB_Bahn) September 1, 2021

Im Regional- und S-Bahnverkehr soll rund 40 Prozent des sonst üblichen Angebots Bestand haben. Wie zuletzt ist in Berlin neben dem Regional- und Fernverkehr erneut auch die S-Bahn betroffen. So fällt etwa die Ringbahn (S41/S42) zum wiederholten Male komplett aus. Auf den meisten anderen Linien fahren die Züge nur im 20-Minuten-Takt. Geregelt ist der geänderte Ablauf in Ersatzfahrplänen, die von der S-Bahn veröffentlicht worden sind.

Am Morgen teilte die Bahn mit, der Ersatzverkehr in Berlin und Brandenburg laufe stabil und die Lage sei bisher ruhig. Auch Tobias Mertens, Chef der Leitstelle der Berliner S-Bahn, zeigte sich zufrieden mit bisherigen Verlauf des Ersatzverkehrs.

Seit dem Morgen läuft der GDL-Streik, auch bei der @SBahnBerlin. Tobias Mertens, Chef der Leitstelle, berichtet, wie der Ersatzfahrplan angelaufen ist und warum das Wochenende doppelt schwer wird. @morgenpost pic.twitter.com/G38YaVsfoj — Jessica Hanack (@jessica_hnk) September 2, 2021

Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) meldeten, dass es in den U-Bahnen und Trams zu einem erhöhte Fahrgastaufkommen komme. Zu Abweichungen im Betriebsablauf sei es aber nicht gekommen. Voll war es auch in einzelnen Buslinien, wo es teilweise zu Verspätungen gekommen sei.

S-Bahn Berlin: Der Ersatzfahrplan für die Werktage (2.9., 3.9., 6.9.) - Linien, Verlauf und Taktung

Foto: S-Bahn Berlin

S1 Potsdam Hauptbahnhof <> Wannsee <> Oranienburg: 20 min

S2 Blankenfelde <> Lichtenrade: 20 min / in SVZ* 40 min

S2 Lichtenrade <> Bernau: 20 min / in SVZ* 40 min

S25 Teltow Stadt <> Hennigsdorf :20 min / in SVZ* 40 min

S26: verkehrt nicht

S3 Erkner <> Ostbahnhof: 20 min / in SVZ* 40 min

S41/S42: verkehren nicht

S45: verkehrt nicht

S46 Königs Wusterhausen <> Schöneberg: 20 min

S47: verkehrt nicht

S5 Strausberg Nord <> Charlottenburg: 20 min

S7 Ahrensfelde <> Friedrichstraße: 20 min

S75: verkehrt nicht

S8 Schönhauser Allee <> Birkenwerder: 40 min

S85: verkehrt nicht

S9 Pankow <> Schöneweide <> Flughafen BER T1-2: 20 min

*SVZ: Schwachverkehrszeit ab ca. 21 Uhr

Aktuelle Hinweise der S-Bahn Berlin zum Streik-Verkehr finden Sie auch hier auf der Website des Unternehmens.

S-Bahn Berlin: Der Ersatzfahrplan für das Wochenende (4. und 5.9.) - Linien, Verlauf und Taktung

Foto: S-Bahn Berlin

S1 Potsdam Hbf <> Wannsee <> Blankenburg <> Oranienburg: 20 min / nachts* 30 min

S1 Birkenwerder <> Waidmannslust: 20 min / nachts* 30 min

SEV S1: Bus: Gesundbrunnen <> Wittenau: 20 min / nachts* 30 min

SEV S1: Bus: Wittenau<> Waidmannslust: 20 min / nachts* 30 min

S2 Blankenfelde <> Lichtenrade: 20 min / nachts* 40 min

S2 Lichtenrade <> Bernau 20: min / nachts* 40 min

S25 Teltow Stadt <> Gesundbrunnen: 20 min / nachts* 30 min

SEV S25: Bus: Gesundbrunnen <> Henningsdorf: 20 min / nachts* 30 min

S3 Erkner <> Ostbahnhof: 20 min / nachts* 40 min

S46 Königs Wusterhausen <> Schöneberg: 20 min / nachts* 40 min

S5 Strausberg Nord <> Mahlsdorf <> Wuhletal: 20 min / nachts* 30 min

S5 Ostkreuz <> Westkreuz: 20 min / nachts* 30 min

SEV S5: Bus: Wuhletal <> Friedrichsfelde Ost: 20 min / nachts* 30 min

S7 Ahrensfelde <> Springpfuhl: 20 min / nachts* 30 min

S7 Lichtenberg <> Westkreuz: 20 min / nachts* 30 min

SEV S7: Bus: Springpfuhl <> Lichtenberg: 20 min / nachts* 30 min

S9 Pankow <> Schöneweide <> Flughafen BER T1-2: 20 min / nachts* 40 min

Hinweise zum Abend- und Nachtverkehr:

S2, S3 ab ca. 21 Uhr bis 5 Uhr (Sa) bzw. 7 Uhr (So) im 40-Minuten-Takt

ab ca. 21 Uhr bis 5 Uhr (Sa) bzw. 7 Uhr (So) im 40-Minuten-Takt S1, S25, S5, S7 ab ca. 01.30 Uhr bis 5 Uhr (Sa) bzw. 7 Uhr (So) im 30-Minuten-Takt

ab ca. 01.30 Uhr bis 5 Uhr (Sa) bzw. 7 Uhr (So) im 30-Minuten-Takt S46, S9 ab ca. 01:30 Uhr bis 5 Uhr (Sa) bzw. 7 Uhr (So) im 40-Minuten-Takt

Die Bahn teilte mit, dass auch der Regionalverkehr in Berlin und Brandenburg deutlich eingeschränkt sei. So fallen unter anderem die Linien FEX zwischen Hauptbahnhof und Flughafen BER, RB11 zwischen Frankfurt (Oder) und Cottbus oder der RB20 zwischen Orianienburg und Potsdam ersatzlos aus. Für einige Linien wie unter anderem die RE1, RE3 oder RE10 soll ein reduzierter Ersatzfahrplan mit Zügen und Bussen angeboten werden.

GDL-Streik: Osten Deutschlands war zuletzt ein Schwerpunkt

Wie bekannt ist der Grund für den nunmehr dritten Streik seit Mitte August der aktuelle Tarifkonflikt. Die Gewerkschaft fordert eine Lohnerhöhung von 3,2 Prozent in zwei Stufen sowie eine Corona-Prämie von 600 Euro und bessere Arbeitsbedingungen. Die Bahn bietet zwar 3,2 Prozent mehr Lohn, will die Stufen aber später umsetzen und fordert eine längere Laufzeit des Tarifvertrages. Kurz vor Beginn des vergangenen Streiks hatte die Deutsche Bahn auch Verhandlungen über eine Corona-Prämie angeboten, jedoch keine Summe genannt. Die GDL hatte deshalb am Ausstand festgehalten.

