Berlin. In Berlin-Reinickendorf ist ein Polizeiauto nach einer Verfolgungsfahrt gegen eine Mauer gefahren. Bei dem Unfall gegen 2 Uhr in der Nacht zu Freitag seien drei Polizisten verletzt worden, teilte die Polizei mit. Weitere Details und der genau Unfallhergang waren am Morgen zunächst nicht bekannt.

© dpa-infocom, dpa:210827-99-986673/2