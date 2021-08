Mehr Briefwahlbezirke zur Bundestagswahl in Brandenburg

Potsdam. In Brandenburg gibt es zur Bundestagswahl am 26. September mehr Briefwahlbezirke. Das teilte der Landeswahlleiter am Donnerstag mit. Zudem verringert sich die Zahl der Wahllokale. Im Vergleich zur letzten Bundestagswahl 2017 sind es nach den Angaben 126 Prozent mehr Briefwahlbezirke und 9 Prozent weniger Wahllokale.

Hintergrund ist eine im Februar 2020 in Kraft getretene Änderung der Bundeswahlordnung. Bei nur geringer Wahlbeteiligung in einem Wahlbezirk (weniger als 50 Wählende) darf zum Schutz des Wahlgeheimnisses das Wahlergebnis im Wahllokal dieses Wahlbezirks nicht ausgezählt werden. Die Unterlagen gehen in ein benachbartes Wahllokal eines anderen Bezirks. Dort wird dann ein gemeinsames Ergebnis ermittelt. Wahlbezirke werden nun so gebildet, dass sie mindestens 250 Wahlberechtigte enthalten.

In Brandenburg können in insgesamt 3011 Wahllokalen die Stimmen abgeben werden. Im Vergleich zur letzten Bundestagswahl sind das 307 weniger (minus 9 Prozent). Die Zahl Briefwahlbezirke verdoppelt sich auf insgesamt 865 (plus 126 Prozent).

Durch Neuaufteilung des Wahlgebietes seien auch mehr Wahlhelfer notwendig, betonte Landeswahlleiter Bruno Küpper. Jeder Wahlberechtigte könne als Mitglied des Wahlvorstandes eingesetzt werden. Interessierte sollten sich melden.

Aufgrund der Corona-Pandemie zeichnet sich nach der Mitteilung bereits jetzt ein höherer Anteil der Briefwähler ab. Im Vergleich zur letzten Bundestagswahl mit etwa 21 Prozent wird mit einer Verdopplung gerechnet.

