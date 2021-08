Verkehr in Berlin: Regeln für Sharing-Anbieter werden verschärft

Koalition hat im Verkehrsausschuss das neue Straßengesetz beschlossen. E-Scooter, Leihräder und Co. können so stärker reguliert werden.

Berlin. E-Scooter-, Leihroller- oder Carsharing-Anbieter werden in Berlin künftig strenger reguliert. Am Donnerstag haben die rot-rot-grünen Koalitionsfraktionen im Verkehrsausschuss des Abgeordnetenhauses die Änderung des Berliner Straßengesetzes beschlossen, die es ermöglichen soll, stärkeren Einfluss auf den Sharing-Markt zu nehmen. Mehrere Anbieter, insbesondere Carsharing-Unternehmen, hatten im Vorfeld heftig gegen die Novelle protestiert und bei einem Beschluss auch rechtliche Schritte angekündigt.

Kern des neuen Gesetzes ist, dass das Anbieten von Mietfahrzeugen künftig als straßenrechtliche Sondernutzung gilt, entsprechend also eine Erlaubnis dafür eingeholt und Gebühren gezahlt werden müssen. Das Land bekommt auch die Möglichkeit, die Zahl der Anbieter oder der Fahrzeuge bei Auswahlverfahren zu begrenzen oder Flächen zu benennen, auf denen kein Abstellen erlaubt ist.

Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne) sprach von einem „sehr wichtigen Gesetzesvorhaben“. Der Senat werde dadurch in die Lage versetzt, einzugreifen, wo es unkontrollierte oder überbordende Angebote von Mietfahrzeugen gibt, sagte sie. Zugleich verwies sie auf Übergangsfristen sowie eine gestaffelte Einführung des Gesetzes. Inkrafttreten soll es am 1. September 2022. „Damit gibt es auch genügend Zeit, sich auf die Änderungen einzustellen“, so Günther.

Neues Straßengesetz in Berlin: FDP sieht Überregulierung

Während die Koalition darauf verwies, dass man mithilfe des Gesetzes auf zunehmende Nutzungskonflikte – insbesondere mit Blick auf die Parksituation – im öffentlichen Raum reagieren könne, lehnten CDU und FDP das Vorhaben ab. Das Gesetz sei rechtlich fragwürdig, so FDP-Politiker Henner Schmidt, „und führt zu einer Überregulierung, die viele gute Sharing-Angebote in der Stadt abwürgen könnte.“

Mehrere Gutachten im Auftrag von Carsharing-Anbietern waren zu dem Schluss gekommen, dass die Pläne zumindest in Teilen verfassungswidrig seien, außerdem gegen das Bundes-Carsharing-Gesetz verstießen und die Berufsfreiheit verletzten. „Die Novellierung ist rechtlich sowie inhaltlich komplett fragil. Zwar ist eine Karenzzeit bis zum Eintritt der Sondernutzung angedacht, aber es wurde offen gelassen, welche Regelungen konkret in Kraft treten werden“, sagte Oliver Mackprang, CEO von Miles. Unklar sei etwa, wie viele Anbieter es künftig geben werde, ob die Flottengröße oder Geschäftsgebiete begrenzt werden.

Anbieter von Zweirädern hatten das Gesetz gemischt bewertet, Sondernutzungsgebühren aber nicht unbedingt ausgeschlossen – vorausgesetzt, dass die Einnahmen in die Infrastruktur, insbesondere in Abstellflächen, investiert werden. Bislang gibt es in Berlin lediglich eine mittlere zweistellige Zahl an offiziellen Parkflächen für E-Scooter.