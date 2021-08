Verkehr in Berlin So soll Berlin für Fußgänger sicherer werden

Berlin soll für Fußgänger sicherer werden. Dafür will die Senatsverwaltung für Verkehr bis Ende kommenden Jahres insgesamt 50 zusätzliche Querungen anlegen. Das teilte die Berliner Verkehrsinformationszentrale (VIZ) am Donnerstag mit. Geplant sind Fußgängerüberwege, Mittelinseln und Gehwegvorstreckungen in den Bezirken Pankow, Reinickendorf, Mitte, Marzahn-Hellersdorf und Lichtenberg.

Die zentralisierte Baumaßnahme soll die zuständigen Bezirksämter entlasten und die bauliche Umsetzung beschleunigen. Damit werden die neuen Vorgaben im Mobilitätsgesetz umgesetzt.

Die ersten sechs Standorte für neue Mittelinseln stehen bereits fest. Sie liegen in den Bezirken Pankow, Reinickendorf, Mitte und Marzahn-Hellersdorf:

Hussitenstraße 24, Mitte

Hussitenstraße / Usedomer Straße, Mitte

Poelchaustraße / Langhoffstraße, Marzahn-Hellersdorf

Beusselstraße, Mitte

Quickborner Straße / Uhlandstraße, Pankow

Quickborner Straße 66, Reinickendorf

Erste Vorbereitungen wurden schon ausgeführt, die Arbeiten beginnen am Montag, den 30.08.2021, an der Hussitenstraße. Ende dieses Jahres werden die ersten sechs Mittelinseln voraussichtlich fertiggestellt sein.

Die Baukosten betragen rund 175.000 Euro und umfassen Straßenbau, Entwässerung, Markierung und Beschilderung sowie die alternative Verkehrsführung während der Bauzeit.

Sofern erforderlich, wird der Verkehr während der Bauarbeiten durch wechselseitige Ampelanlagen geregelt. Für Anlieger wird die Zufahrt durchgängig gewährleistet sein.

