Prozess in Berlin: Totraser bekommt sechs Monate auf Bewährung

Nach dem Tod eines 26 Jahre alten Fußgängers in Berlin-Mitte ist ein Autofahrer zu sechs Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden. Zudem soll Bilal K. 100 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten. Das Amtsgericht Tiergarten sprach den 25-Jährigen am Mittwoch der fahrlässigen Tötung schuldig. Er habe den Unfall durch deutlich zu schnelles Fahren verursacht, begründete der Richter. Die Mutter des Opfers, die frühere bayerische CSU-Kommunalpolitikerin, Moderatorin und Schlossbesitzerin Stephanie Gräfin Bruges-von Pfuel, nannte das Urteil angemessen.

Der Angeklagte sei im März 2019 mit bis zu 82 Kilometern pro Stunde auf der Chausseestraße in Berlin-Mitte unterwegs gewesen und habe Karl B., genannt Charly, erfasst, als dieser die Fahrbahn überqueren wollte, hieß es weiter im Urteil. Der Passant, der die Straße laut Gutachter im Joggingtempo überquert hatte, wurde gegen die Frontscheibe und dann in den Gegenverkehr geschleudert. Er erlag eine Woche später am 27. März im Krankenhaus den schweren Verletzungen und starb an multiplem Organversagen.

Der 26-Jährige prallte bei dem Unfall an der Chauseestraße zunächst gegen die Windschutzscheibe eines Autos.

Foto: Thomas Peise / BM

Raser: Was geschehen ist, tue ihm sehr leid.

Bilal K. habe den Fußgänger zwar gesehen, konnte aber nur auf 67 Kilometer pro Stunde abbremsen, führte der Gutachter weiter aus und war überzeugt, dass der Unfall bei Einhaltung der dort zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 Kilometern pro Stunde vermeidbar gewesen wäre.

Der Angeklagte, der damals am Steuer eines 455 PS starken Wagens saß, hatte zu Prozessbeginn über seinen Verteidiger erklären lassen, dass er „kein passionierter Raser sei, sondern ein Mensch, der zu schnell gefahren ist“. Er sei an dem Tag „gestresst“ gewesen, sagte er kurz vor dem Urteil. Was geschehen ist, tue ihm sehr leid.

Die Staatsanwaltschaft hatte auf acht Monate Haft auf Bewährung plädiert. Die Nebenklage stellte keinen konkreten Antrag. Der Verteidiger sprach sich für eine Geldstrafe aus. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Mutter: „Er hat mir das Liebste genommen“

Die Mutter des Getöteten trat vor Gericht als Nebenklägerin auf und wohnte am Dienstag und Mittwoch beiden Verhandlungstagen bei, wobei sie von ihrer Tochter begleitet wurde. Im Gerichtssaal saß Gräfin Bruges-von Pfuel dem Angeklagten gegenüber. „Er hat mir das Liebste genommen, was man einem Menschen nehmen kann: sein Kind“, sagte die 60-Jährige vor Kurzem der Zeitschrift „Gala“. Der Verlust „fühlt sich an, als hätte man mir einen Körperteil amputiert“. Sie sei allerdings kein „Racheengel“, so Gräfin Bruges-von Pfuel weiter.