Unfall mit Polizeiauto in Berlin: Neuer Prozess um Tod von Fabien Martini

Berlin. Mehr als dreieinhalb Jahre nach dem Unfalltod von Fabien Martini beginnt am Donnerstag kommender Woche die Berufungsverhandlung gegen den Polizisten Peter G.. Das Amtsgericht Tiergarten hatte ihn im Dezember 2020 zu einem Jahr und zwei Monaten Haft auf Bewährung wegen fahrlässiger Tötung verurteilt. Für die Berufungsverhandlung sind 20 Verhandlungstage bis zum 20. Januar 2022 angesetzt. Zuerst berichtete der Tagesspiegel.

Fabien Martini war am 29. Januar 2018 bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. G. war an diesem Tag in einem Streifenwagen mit mehr als 90 Stundenkilometern seitlich in den Kleinwagen der jungen Frau gerast. Sie erlag ihren schweren Verletzungen noch am Unfallort.

Mit Tempo 130 aus der Tunnelausfahrt gekommen

Peter G. war viel zu schnell aus einer Tunnelausfahrt am Alexanderplatz in den Biegungsbereich der Grunerstraße eingefahren, obwohl er damit hätte rechnen müssen, dass sich dort Fahrzeuge befinden, deren Fahrer auf der Suche nach Parkplätzen waren, lautete der Vorwurf des Staatsanwalts. Bei der Kollision wurde noch eine Geschwindigkeit von 93 Stundenkilometern festgestellt. Bei der Tunnelausfahrt seien es noch 130 gewesen. Die Anklage geht davon aus, dass der Unfall bei angemessener Sorgfalt vermeidbar gewesen wäre.

Fabien Martini war an jenem Tag auf der Suche nach einem Parkplatz. Als G. in ihren Wagen fuhr, hatte sie keine Chance. Martini, so die Rekonstruktion des Unfallhergangs, wollte damals von einem der rechten Fahrstreifen nach links zur Mittelinsel fahren, wo sich die Parkplätze befanden. Als G. mit seinem Streifenwagen in ihren Kleinwagen fuhr, soll er noch 93 Kilometer in der Stunde schnell gewesen sein.

Staatsanwalt ließ Patientenakte beschlagnahmen

Als die Ermittlungen zu dem Unfall im Sommer 2018 fast abgeschlossen waren, tauchte ein anonymer Hinweis auf, G. sei alkoholisiert gefahren. Peter G. war nach dem Unfall im Krankenhaus Blut abgenommen worden. Der Wert lag bei etwa ein Promille. Die Staatsanwaltschaft ließ daraufhin die Patientenakte beschlagnahmen. Doch eine Anklage wegen vorsätzlicher Straßenverkehrsgefährdung infolge des Genusses alkoholischer Getränke wurde nicht zugelassen. Die Beschlagnahme der Patientenakte sei rechtswidrig gewesen.

Gerade der Vorwurf der Alkoholisierung hatte hohe Wellen geschlagen. Die Polizei hatte damals keinen Alkoholtest vor Ort gemacht. Aus dem Umfeld von Peter G. wurde nach Bekanntwerden der Vorwürfe immer wieder darauf hingewiesen, dass die Probe im Krankenhaus verunreinigt oder verwechselt worden sein könnte und für valide Aussagen ein zweiter Test fehle.

Atemalkoholtests nach schweren Unfällen

Die Gegenseite hielt das für eine kalkulierte Schutzbehauptung. Mittlerweile werden Unfälle mit Polizeibeteiligung immer von Verkehrsunfallermittlern anderer Direktionen bearbeitet, also nicht mehr von der des beteiligten Beamten. Außerdem soll vor Ort ein Alkoholtest durchgeführt werden. Polizeipräsidentin Barbara Slowik empfahl allen Beamten, bei schweren Unfällen freiwillig einen Atemalkoholtest zu machen, „um jedem Verdacht vorzubeugen“.