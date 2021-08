Wahlen Abgeordnetenhaus will Berliner zum Wählen motivieren

Berlin. Das Berliner Abgeordnetenhaus will mit einer Kampagne für die Wahl am 26. September werben. Auf großen Plakaten soll mit Sprüchen wie "Reingehen. Ankreuzen. Rausgehen." oder "Berlin ist wählerisch" dazu motiviert werden, zu wählen und sein Kreuz zu machen. Herzstück der Kampagne sei eine Webseite, teilte das Abgeordnetenhaus am Mittwoch mit. Interessierte können sich dort zum Beispiel durch Informationen zum Berliner Wahlsystem klicken. Grafiken und kurze Texte geben einen Überblick zum Wahlsonntag.

Anhand des Beispiels der Verkehrspolitik wird erklärt, wie politische Vorhaben auf den verschiedenen Ebenen von Bezirk, Abgeordnetenhaus und Bundestag geregelt werden. Visuell wird es bei einem Erklärfilm, der Teil der Kampagne ist. Darin werde erläutert, wie genau die Wahl abläuft, wie man seine Stimme abgeben kann und was dann passiert, hieß es aus dem Abgeordnetenhaus. Der Film und die Webseite sollen ab Donnerstag online verfügbar sein.

Die Kampagne soll zeigen, dass es bei der Wahl am 26. September nicht nur um die Zusammensetzung des Bundestages geht, sondern auch um die des Berliner Landesparlamentes. "Denn viele der stadtpolitischen Fragen und Probleme werden im Abgeordnetenhaus beantwortet und entschieden, nicht im Deutschen Bundestag. Und die Menschen sollen animiert werden, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen", hieß es weiter.

