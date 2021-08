Berliner SPD sagt Afghanischer Gemeinde Unterstützung zu

Berlin. Die SPD-Landesvorsitzenden Franziska Giffey und Raed Saleh haben der Afghanischen Gemeinde in Berlin ihre Unterstützung zugesichert. "Ich glaube, es ist sehr wichtig besonders in diesen Tagen, dass Politik und ziviles Engagement eng zusammenarbeiten", sagte Giffey am Mittwochvormittag bei einem Treffen mit der Afghanischen Gemeinde am Mittwoch in Reinickendorf. "Lassen Sie uns schauen, dass wir diese große Aufgabe zusammen bewältigen und dass die Menschen, die hier in Berlin ankommen, eine Perspektive erhalten." Giffey, SPD-Spitzenkandidatin bei der Abgeordnetenhauswahl Ende September, versprach, das Thema auch bei der Bundespartei vorzutragen.

Am Montag waren im Rahmen der Rettungsaktion der Bundeswehr die ersten afghanischen Ortskräfte mit ihren Angehörigen in Berlin eingetroffen. Die beiden SPD-Landesvorsitzenden trafen den Vorstand der Afghanischen Gemeinde Berlin, um über die aktuelle Lage in Afghanistan und mögliche Hilfen zu sprechen. Die Gemeinde kündigte an, selbst bis zu 20 Familien aus Afghanistan unterbringen und versorgen zu wollen. Gemeindevertreter sagten, es würden sie täglich Hilferufe aus dem Land erreichen. In Afghanistan haben die militant-islamistischen Taliban faktisch die Macht übernommen.

