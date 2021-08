Strausberg. In Strausberg (Landkreis Märkisch-Oderland) ist eine 91-jährige Frau am Dienstag nach einem Verkehrsunfall gestorben. Ein 86 Jahre alter Mann soll sie mit seinem Auto frontal erfasst haben, als sie über die Straße gehen wollte, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Die 91-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht und starb dort. Der genaue Unfallhergang sei noch unklar.

