Wetter Wolkig und regnerisch in Berlin und Brandenburg

Berlin/Potsdam. Die Menschen in Berlin und Brandenburg müssen in den kommenden Tagen hauptsächlich mit Wolken und Regen rechnen. Der Mittwoch starte zwar zunächst in weiten Teilen der Region noch freundlich, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Im Tagesverlauf nehmen die Wolken aber zu, ab dem späten Nachmittag ziehe von Norden Regen auf. Die Temperaturen liegen zwischen 19 und 22 Grad.

Der Donnerstag beginnt laut den DWD-Meteorologen bewölkt, ab dem Mittag sei mit teils kräftigen Schauern und Gewittern zu rechnen. Die Temperaturen liegen bei maximal 18 Grad. Auch am Freitag werden Wolken und Schauer, ab dem Mittag auch Gewitter bei Höchsttemperaturen von 18 Grad erwartet.

© dpa-infocom, dpa:210825-99-957239/2