1:1 in Zwickau: Benyamina verhindert Viktoria-Niederlage

Zwickau. Aufsteiger Viktoria Berlin hat am fünften Spieltag der 3. Fußball-Liga die zweite Niederlage in letzter Minute verhindert. Fünf Tage nach dem 0:1 daheim gegen den Halleschen FC gelang Soufian Benyamina erst in der 89. Minute beim FSV Zwickau der glückliche Ausgleich zum 1:1 (0:1). Dominic Baumann hatte die weiterhin sieglosen Gastgeber vor 3416 Zuschauern in der GGZ Arena am Dienstagabend bereits nach 15 Minuten in Führung gebracht.

Zwickaus Trainer Joe Enochs hatte im Vergleich zur 0:2-Niederlage in Braunschweig wieder seine Stammstürmer Ronny König und Dominic Baumann in die Startelf beordert. Viktorias Trainer Benedetto Muzzicato ersetzte Mittelfeldspieler Christopher Theißen und Stürmer Lucas Falcao durch Bryang Kayo und Benyamina.

Zwickau übernahm von Anpfiff an das Kommando und drückte auf eine frühe Führung. Bereits nach einer Viertelstunde hatte Neuzugang Baumann am langen Pfosten aus vier Metern keine Probleme, die Hereingabe von Marco Schikora einzuköpfen. Kurz darauf hatten Ronny König und Yannik Möker mit einem Pfostenschuss weitere Möglichkeiten auf den zweiten Treffer. Viktoria stellte taktisch um wurde zum Ende der ersten Halbzeit besser. Benyamina verzog in der 36. Minute knapp.

Nach dem Wechsel kombinierte zunächst Viktoria besser, doch die größte Chance vergab Dustin Willms nach 56 Minuten, der nach einem Kabinettstückchen den Ball knapp neben den Pfosten setzte. Danach wurde die Partie aggressiver, doch Schiedsrichter Christian Ballweg aus Mannheim hatte das Spiel bei seiner Drittliga-Premiere jederzeit unter Kontrolle. In einer schwächer werdenden Partie vergab zunächst der eingewechselte Falcao in der 87. Minute die größte Chance, Benyamina machte es zwei Minuten später besser.