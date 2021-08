Demos in Berlin: Querdenker wollen am Wochenende wieder durch die Hauptstadt ziehen

Querdenker und Corona-Leugner haben am Sonnabend und Sonntag insgesamt 26 Demonstrationen in Berlin angemeldet.

Mehrere hundert Corona-Leugner nehmen am 1. August 2021 an den verbotenen Protesten teil.

Berlin/Stuttgart. Knapp einen Monat nach den Querdenker-Protesten in Berlin wollen Corona-Leugner am kommenden Wochenende wieder in der Bundeshauptstadt auf die Straße gehen. Laut einer Polizeisprecherin sind 26 Demonstrationen mit einem entsprechenden Bezug angemeldet worden – davon 15 am Sonnabend und elf am Sonntag.

Die Stuttgarter Initiative „Querdenken 711“ hat dabei zu zwei Veranstaltungen an beiden Tagen aufgerufen. Sie sollen unter dem Motto „Das Jahr der Freiheit und des Friedens – Das Leben nach der Pandemie“ auf der Straße des 17. Juni zwischen dem Großen Stern und dem Brandenburger Tor stattfinden. Sie wurden für Sonnabend zwischen 13 und 16 Uhr und für Sonntag zwischen 15.30 und 20.30 Uhr mit jeweils 22.500 Teilnehmern angemeldet.

Größter Protest mit fast 190.000 Teilnehmern angemeldet

Die zumindest was die Zahlen betrifft größte Veranstaltung soll am Sonnabend zwischen 17 und 19.30 Uhr unter dem Motto „Karneval der Masken“ stattfinden. Laut einer Polizeisprecherin wurde der Ort mit „alle Straßen und Plätze Berlins“ und die Teilnehmerzahl mit 189.340 angegeben. Die Mobilisierung auf den entsprechenden Telegram-Kanälen der Szene läuft bereits seit Wochen.

Ob die Proteste auch so stattfinden können oder von der Polizei verboten werden, war am Dienstagnachmittag allerdings noch unklar. Es werde geprüft, eine entsprechende Entscheidung liege aber noch nicht vor, so die Polizeisprecherin weiter. Die Einsatzbesprechung für das Wochenende werde erst am Donnerstag stattfinden.

Zuletzt hatte die Polizei für den 1. August zahlreiche Proteste der Corona-Leugner verboten – auch die der Initiative „Querdenken 711“. Grund war, dass nicht erwartet werden konnte, dass die Teilnehmer die Infektionsschutzregeln einhalten werden. Laut der Innenverwaltung sollen die Anmelder zuvor gegenüber der Polizei sogar angekündigt haben, dies nicht tun zu wollen, was „Querdenken 711“-Chef Michael Ballweg im Nachgang zurückwies.

Bei Protesten der Corona-Leugner am 1. August rund 1000 Festnahmen

Von dem Verbot, dass zunächst vom Verwaltungsgericht Berlin und dann vom Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg bestätigt wurde, ließen sich viele Corona-Leugner, Impfgegner und Verschwörungstheoretiker nicht beeindrucken. Rund 8000 Menschen gingen nach Schätzungen der Polizei trotzdem auf die Straße, wovon etwa tausend vorläufig festgenommen wurden. Davon wiederum stammten rund 60 Prozent nicht aus Berlin.

Am Rande der Proteste kam es immer wieder zu Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Polizeibeamten. Mehr als 60 Einsatzkräfte wurden zum Teil schwer verletzt, 503 Ermittlungsverfahren eingeleitet.

29. August ist Jahrestag des sogenannten „Sturms auf den Reichstag“

Gerade der 29. August hat in diesem Zusammenhang eine gewisse symbolische Bedeutung – war es doch im vergangenen Jahr der Tag des sogenannten „Sturms auf den Reichstag“. Mehrere Hundert Menschen hatten die Absperrung um das Parlamentsgebäude durchbrochen – unter ihnen Reichsbürger, die auf den Treppen die Reichskriegsflagge schwenkten. Zahlreiche Politiker zeigten sich bestürzt, verletzt wurde niemand. Mehr als 30 Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.