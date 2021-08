Der GDL-Streik wurde am Dienstag fortgesetzt. Was S-Bahnfahrer nun wissen müssen

Ein Fahrgast sitzt am Morgen am Berliner Hauptbahnhof auf einem weitgehend leeren Bahnsteig. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) dehnte in den Morgenstunden ihren Streik für bessere Arbeitskonditionen vom Güterverkehr auf die Personenbeförderungen aus.

Bahnstreik So fahren die S-Bahnen in Berlin am Dienstag

Berlin. Der bundesweite Streik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) bei der Deutschen Bahn wurde am Dienstag fortgesetzt und sorgte, wie schon am Vortag, für zahlreiche Zugausfälle und -verspätungen in Berlin und Brandenburg.

Die Linien der DB-Tochter S-Bahn Berlin verkehrten am Dienstag früh folgendermaßen:

S1: Potsdam Hbf <> Oranienburg (im 20-Minuten-Takt)

Blankenfelde <> Lichtenrade sowie Lichtenrade <> Bernau (im 20-Minuten-Takt) S25: Teltow Stadt <> Hennigsdorf (im 20-Minuten-Takt)

verkehrt nicht S3: Erkner <> Ostbahnhof (im 20-Minuten-Takt)

verkehren nicht S45: verkehrt nicht

Königs Wusterhausen <> Schöneberg (im 20-Minuten-Takt) S47: verkehrt nicht

Strausberg Nord <> Charlottenburg (im 20-Minuten-Takt) S7: Ahrensfelde <> Friedrichstraße (im 20-Minuten-Takt)

verkehrt nicht S8: Schönhauser Allee <> Birkenwerder (im 40-Minuten-Takt)

Pankow <> Schöneweide (<> Flughafen BER T 1-2 als ), (im 20-Minuten-Takt) S9: Flughafen BER T1-2 <> Schöneweide (<> Pankow als S85), (im 20-Minuten-Takt)

Jedoch könne es sehr kurzfristig zu Ausfällen auf den verkehrenden S-Bahnlinien kommen, teilte das Unternehmen mit.

Im Regionalverkehr werde für einige Linien ein Ersatzverkehr mit Bussen oder Zügen angeboten, für die Linien FEX, RB10/14, RB13, RB20, RB21, RB22, RB31, RB49, RB55 und RE/RB66 gebe es diesen Ersatzfahrplan nicht, teilte die Bahn am Montag mit.

Schon seit Samstagnachmittag bestreikt die Gewerkschaft den Güterverkehr. Nicht bestreikt werden Konkurrenten der Deutschen Bahn. Allerdings sind auch bei ihnen Einschränkungen in Folge der Streiks möglich.

Bundesweit hat die Deutsche Bahn 75 Prozent ihrer Fernzüge gestrichen und rechnet auch im Regionalverkehr mit zahlreichen Ausfällen und Verspätungen. Am Freitag hatte die GDL angekündigt, den Fern- und Regionalverkehr ab Montag, 2.00 Uhr, für 48 Stunden bundesweit zu bestreiken.

Die GDL-Mitglieder streiken für höhere Gehälter und bessere Arbeitsbedingungen. Unter anderem verlangen sie eine Corona-Prämie von 600 Euro und 3,2 Prozent mehr Geld in zwei Stufen. Die Bahn bot am Sonntag an, zusätzlich über eine Corona-Prämie für die Beschäftigten zu verhandeln. Die Lohnerhöhung will sie nach den Corona-Verlusten über eine längere Zeit strecken. Dahinter schwelt in der Belegschaft ein Streit zwischen GDL und der größeren Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG darum, wer letztlich die Tarifverträge mit dem Unternehmen maßgeblich aushandelt.