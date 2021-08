Studie: Für optimale Kita-Qualität fehlen Fachkräfte

Für kindgerechte Bedingungen in Kitas werden mehr Erzieherinnen benötigt. In Brandenburg betreuen die Fachkräfte zudem immer noch mehr Kinder als im Westen.

Gütersloh. Für eine kindgerechte Personalausstattung bei gleichzeitigem Kitaplatzausbau fehlen einer aktuellen Studie zufolge bundesweit bis 2030 mehr als 230.000 Erzieher und Erzieherinnen. Das geht aus den am Dienstag vorgelegten Analysen der Bertelsmann-Stiftung hervor.

Auch in Brandenburg sei der Ausbau des frühkindlichen Bildungssystems noch nicht abgeschlossen, heißt es in der Studie. Noch immer könne nicht jedem Kind, für das die Eltern eine Betreuung wünschten, ein Platz in einer Kita angeboten werden. Auch sei das Angebot an Fachkräften unzureichend.

Zwischen 2011 und 2020 hat sich nach den Angaben in Brandenburg in Zusammenhang mit dem Ausbau des frühkindlichen Bildungssystems der Personalbestand auf 18 370 Beschäftigte um 52 Prozent erhöht. In den Horten sind es 4715 Beschäftigte (+31 Prozent). Die personellen Rahmenbedingungen würden jedoch nach wie vor nicht wissenschaftlich begründeten Standards entsprechen, wird kritisiert. Zu wenig Personal wirke sich insbesondere negativ auf die pädagogische Praxis aus. Der Bildungs-, Betreuungs- und Erziehungsauftrag könne nicht kindgerecht erfüllt werden.

In Brandenburg besuchten am 1. März 2020 rund 58 Prozent der Kinder unter drei Jahren eine Kita oder Kindertagespflege. 2007 waren es nur 44 Prozent. Über 64 Prozent der Eltern (2019) wünschten sich für ihre Kinder in der Altersgruppe jedoch eine Betreuung. Gerechnet werde damit, dass der Wunsch bis 2030 weiter steigen werde.

Die Lücke zwischen voraussichtlichem Angebot an Fachkräften und prognostiziertem Bedarf für optimale Qualität in der frühkindlichen Bildung bei bedarfsgerechtem Ausbau der Plätze lasse sich dieses Jahrzehnt nicht vollständig schließen, so die Autorinnen der Studie.

Die Prognosen zeigten jedoch, dass es bei zusätzlichen Anstrengungen durchaus realistisch sei, das Ost-West-Gefälle noch in diesem Jahrzehnt aufzulösen. Noch immer gibt es im Westen zu wenige Plätze, während im Osten eine Fachkraft deutlich zu viele Kinder betreut.

In den Kitas in Brandenburg ist eine Vollzeitkraft rechnerisch für 5,3 ganztags betreute Kinder (2020) zuständig, im Westen für 3,5. Insgesamt sind die Personalschlüssel in Brandenburg für alle Gruppentypen deutlich ungünstiger als im Westen. Im Durchschnitt kümmert sich in deutschen Kindergärten eine Fachkraft um 8,7 Kinder (2013: 9,6). In Krippengruppen ist es eine Erzieherin für 4,1 Kinder (2013: 4,6).

Fachleute empfehlen in Krippen ein Betreuungsverhältnis von einer Fachkraft pro drei Kinder. In Kindergärten sollten es nicht mehr als 7,5 sein, um frühkindliche Bildungschancen, die über reine Betreuung hinausgehen, zu gewährleisten.

Es brauche laut der Studie mehr Ausbildungskapazitäten und mehr Berufsschullehrer. Bei sinkenden Geburtenraten müsse vor allem im Osten das Personal gehalten werden.

2020 arbeiteten bundesweit mehr als 635.000 Fachkräfte in den Einrichtungen - ein Anstieg um 61 Prozent im Vergleich zu 2011. Der Personalzuwachs liegt am massiven Kitaplatzausbau: Fast 61 Prozent der Kinder bis sechs Jahre besuchen inzwischen eine Kita oder andere vorschulische Einrichtung - ein Anstieg von 22 Prozent seit 2011.

